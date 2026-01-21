Slušaj vest

Dejvid i Viktorija Bekam prodali su prve fotografije svog sina Bruklina za zapanjujuću sumu, čime je još tada postalo jasno da njihov prvenac nije samo dete, već i globalni medijski proizvod. Britanski mediji su godinama kasnije pisali da je Bruklin po rođenju proglašen za „najisplativiju bebu na svetu“, a da je par za ekskluzivne fotografije inkasirao oko milion funti.

Time je Bruklin praktično od prvog dana života ušao u svet ugovora, ekskluziva i pažljivo kontrolisanih medijskih narativa. Javnost je potom dobila i ekskluzivan uvid u njegovu sobu, porodični dom, svakodnevicu Bekamovih, kao i niz pažljivo plasiranih priča koje su godinama gradile imidž „savršene porodice“.

Saopštenje Bruklina Bekama

Ovakav obrazac, prema Bruklinovim tvrdnjama, nikada nije prestao. U svom nedavnom saopštenju naveo je da je odrastao sa osećajem da porodica konstantno bira javnu sliku i promociju ispred privatnih odnosa, te da je njegov život od samog početka bio deo šireg projekta poznatog kao – Brend Bekam.

„Godinama sam ćutao i činio sve što je u mojoj moći da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, ostavljajući me bez izbora, osim da progovorim i ispričam istinu o samo nekim od laži koje su objavljene.

Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Niko me ne kontroliše, i prvi put u životu stojim za sebe. Ceo svoj život, moji roditelji su kontrolisali narative u medijima o našoj porodici. Performativni postovi na društvenim mrežama, porodični događaji i neautentični odnosi bili su sastavni deo života u koji sam rođen.

U poslednje vreme sam svojim očima video do kojih dužina su spremni da idu kako bi plasirali brojne laži u medijima, uglavnom na štetu nevinim ljudima, da bi sačuvali sopstveni imidž. Ali verujem da istina uvek izađe na videlo.“

„Moji roditelji bez prestanka pokušavaju da unište moju vezu još pre mog venčanja, i to se nije zaustavilo. Moja majka je otkazala izradu Nikoline venčanice u jedanaestom času, iako je bila uzbuđena da nosi njen dizajn, što je primoralo Nikol da hitno pronađe novu haljinu.

Nedeljama pre našeg velikog dana, moji roditelji su me stalno pritiskali i pokušavali da me podmitе da potpišem prava na svoje ime, što bi uticalo na mene, moju suprugu i našu buduću decu.

Bili su uporni da potpišem pre datuma venčanja, jer bi tada počeli uslovi dogovora. Moje odbijanje uticalo je na isplatu novca, i od tada me nikada nisu tretirali isto.

Tokom priprema za venčanje, moja majka je otišla toliko daleko da me nazove „zlim“, jer smo ja i Nikol odlučili da uključimo moje bake Sandru i Nikolinu Nauni za naš sto, pošto obe nisu imale svoje muževe. Oba roditelja su imala svoje stolove, jednako blizu našeg.

Noć pre venčanja, članovi moje porodice su mi rekli da Nikol nije naša krv i nije porodica.“

„Od trenutka kada sam počeo da stojim za sebe u odnosu na porodicu, primio sam beskrajne napade od svojih roditelja, kako privatno, tako i javno, koji su bili poslati medijima po njihovom nalogu. Čak su i moja braća bila poslata da me napadaju na društvenim mrežama, pre nego što su me ovog leta iznenada blokirali.

Moja majka je preuzela prvi ples sa mojom suprugom, koji je planiran nedeljama unapred na romantičnu ljubavnu pesmu. Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me je pozvao na binu, gde je bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umesto toga, moja majka je čekala da pleše sa mnom. Plesala je vrlo neprimereno na meni pred svima. Nikada u životu nisam se osećao više nelagodno i poniženo.

Želeli smo da obnovimo zavete kako bismo stvorili nova sećanja na naš venčani dan koja nas ispunjavaju radošću i srećom, a ne anksioznošću i sramotom.“

„Moja supruga je konstantno bila nepoštovana od strane moje porodice, bez obzira koliko smo se trudili da budemo jedinstveni. Moja majka je više puta pozivala žene iz moje prošlosti u naše živote na načine koji su očigledno bili namenjeni da nas oboje učine neprijatnim.

Uprkos svemu, ipak smo putovali u London na očev rođendan, i bili smo odbijeni celu nedelju dok smo čekali u hotelu pokušavajući da isplaniramo kvalitetno vreme sa njim. Odbio je sve naše pokušaje, osim kada je bio na svom velikom rođendanu sa stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu. Kada je konačno pristao da me vidi, bilo je pod uslovom da Nikol ne bude pozvana. To je bio udarac u lice. Kasnije, kada je porodica putovala u Los Anđeles, potpuno su odbili da me vide.“

„Mojoj porodici je javna promocija i sponzorstva iznad svega. Brend Bekam je na prvom mestu. Porodična „ljubav“ zavisi od toga koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo napustite sve da se pojavite i pozirate za porodičnu fotografiju, čak i po cenu profesionalnih obaveza.

Godinama smo se trudili da prisustvujemo i podržimo svaku modnu reviju, svaku zabavu i svaku medijsku aktivnost da pokažemo „savršenu porodicu“. Ali kada je moja supruga tražila od moje majke podršku da spasu pse bez doma tokom požara u LA, moja majka je odbila.“

„Narativ da me supruga kontroliše je potpuno pogrešan. Većinu svog života bila sam kontrolisan od strane svojih roditelja. Odrastao sam sa preplavljen anksioznošću. Po prvi put u životu, otkako sam se distancirao od porodice, ta anksioznost je nestala. Svako jutro se budim zahvalan za život koji sam izabrao, i pronašao sam mir i olakšanje.

Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu.“

