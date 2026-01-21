Slušaj vest

Bivši fudbaler Dejvid Bekam i nekadašnja pevačica, a sada modna dizajnerka Viktorija Bekam u braku su već 26 godina, a njihov odnos često se navodi kao jedan od najpoznatijih i najizdržljivijih brakova u svetu slavnih. Ipak, iza glamura i porodičnih fotografija krije se duga istorija kriza, prevara i skandala koji su godinama punili naslovne strane.

Viktorija i Dejvid Bekam godinama su zajedno:

1/5 Vidi galeriju Viktorija Bekam i Dejvid Bekam Foto: Chris Radburn / PA Images / Profimedia, Hahn Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Large/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihova veza od samog početka bila je obavijena tajnama. Kada su Dejvid i Viktorija počeli da se viđaju, ona je navodno već bila u vezi, zbog čega mnogi smatraju da je kasnije bila spremna da oprosti Dejvidove prevare – jer ni ona nije cvećka. Kako su pisali strani mediji, Dejvid je tokom braka više puta bio povezivan s drugim ženama, dok je Viktorija uvek odlučila da ostane s njim, radi porodičnog imidža i prezimena zahvaljujući kojem zarađuju mnogo para.

Ko su Dejvidove ljubavnice za koje je javnost saznala?

Rebeka Lus

Prva prevara Dejvida Bekama koja je dospela u javnost dogodila se 2004. godine, kada je njegova tadašnja lična asistentkinja Rebeka Lus tvrdila da je bila u vezi s njim. Ona je iznela detalje njihove navodne romanse i objavila poruke i fotografije, dok je Dejvid sve optužbe negirao. Uprkos skandalu, Viktorija mu je oprostila, a ubrzo je ostala trudna s njihovim trećim sinom.

Kada je Dejvid došao u Real Madrid u leto 2003. godine imao je 28 godina. Rebeka je tada imala 26 godina i dodeljena mu je kao asistent, da mu se nađe dok se on navikava na Španiju.

1/8 Vidi galeriju Rebeka Lus Foto: Profimedia, Ian McIlgorm / dmg media / Profimedia, Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

"U stvari, imali smo mnogo toga zajedničkog“, Rebeka je rekla o njihovoj vezi.

"Oboje volimo automobile. Izašli bismo da se vozimo po Madridu. Želeo je da nauči jezik, nauči o kulturi i hrani."

Viktorija "nikada nije bila tu", Rebeka je dodala:

"Bio je usamljen. Imali smo poseban trenutak zajedno i usrećila sam ga."

Nakon što je tog septembra snimljena u noćnom klubu sa Dejvidom, počele su da kruže glasine o aferi, a Rebeka je odmah posle toga ubrzo dobila otkaz.

Sara Marbek

Nedugo zatim, manekenka Sara Marbek izjavila je da je s Dejvidom bila u vezi čak dve godine i da se njihova romansa dogodila pre afere s Rebekom Lus.

Ona je otkrila da su imali se*s puna četiri sata kada su se upoznali, kao i da je njihovo povremeno viđanje trajalo dve godine.

I ove tvrdnje bivše ljubavnice Dejvid nikada nije priznao.

Irma Nici

Irma Nici Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Još jedan skandal izbio je 2007. godine, kada je Irma Nici, žena bosanskog porekla, izjavila za američke medije da je imala intimni odnos s Dejvidom Bekamom. Pojavile su se i tvrdnje da je plaćao velike sume novca za sek*ualne usluge, što je on oštro demantovao. Čak je tužio časopis koji je objavio te navode i tražio milionsku odštetu. Iako je sudski spor izgubio, časopis je kasnije naveo da su tvrdnje bile netačne, pozivajući se na pravo sagovornice na slobodu govora. Bekam je i tada ostao pri stavu da su svi navodi lažni.

Uprkos svim optužbama, skandalima i medijskim pritiscima, Dejvid i Viktorija Bekam ostali su zajedno skoro tri decenije. Da li i Viktorija ima ljubavnike samo je bolja u prikrivanju prevara pa zato prašta Dejvidove afere koje izbijaju u javnost ili imaju dogovor da svako živi svoj život, a da pred drugima glume sliku srećne porodice jer im to donosi novac?

Vrlo je moguće, mnogi danas tako žive. Kako bilo, njihov brak neki vide kao primer odnosa koji je opstao, bez obzira na sve krize, zahvaljujući odluci da sačuvaju imidž srećne porodice koji se godinama trude da prikažu.

1/14 Vidi galeriju Viktorija i Dejvid Bekam nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam, Mark Large/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen / Instagram / victoriabeckham

