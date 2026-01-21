Slušaj vest

Kalifornijski kantautor Taker Zimerman preminuo je u 84. godini života nakon požara koji je izbio u njegovom domu u Belgiji. U nesreći je stradala i njegova supruga Meri Kler Lambert, s kojom je bio u braku više od pet decenija.

Prema navodima lokalnih medija, bračni par je preminuo od gušenja dimom. Tragedija se dogodila 17. januara.

Foto: TuckerZimmerma/youtube

Vest o Zimermanovoj smrti potvrdila je i njegova izdavačka kuća 4AD.

„Sa ogromnom tugom objavljujemo da je preminuo Taker Zimerman. Iza sebe je ostavio izuzetnu kolekciju albuma, kompozicija, poezije i kratkih priča nastalih tokom karijere duže od 60 godina“, naveli su u saopštenju.

Omiljeni muzičar Dejvida Bouvija

Zimermanov debitantski album Ten Songs by Tucker Zimmerman iz 1969. godine producirao je legendarni Toni Viskonti, koji će kasnije sarađivati sa Bouvijem na albumima Heroes i Young Americans.

Viskonti je, odajući počast prijatelju na Facebooku, napisao:

„Bio je jedan od mojih najstarijih prijatelja. Dejvid Bouvi ga je obožavao.“

Više od 800 pesama i kasni procvat karijere

Tokom života, Zimerman je napisao više od 800 pesama.

U kasnijim godinama doživeo je novu pažnju publike, a bend Big Thief bio je producent i prateći sastav na njegovom albumu Dance of Love, objavljenom 2024. godine. Njegov poslednji album, Music by River Words by Ear, izašao je u julu 2025.