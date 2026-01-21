Slušaj vest

Supermodel i preduzetnica Hajdi Klum ponosna je na svoje isklesano telo i rado ga ističe u odvažnim modnim kombinacijama koje nisu za svakoga.

Iako je često bila na meti modnih kritičara, zgodna plavuša na to ne obraća pažnju. Nedavni stajling u Los Anđelesu još jednom dokazuje njenu sklonost ka hrabrim i upečatljivim modnim izborima koji otkrivaju kožu i privlače sve poglede.

Hajdi Klum Foto: Vivien Killilea / Getty images / Profimedia

Hajdi Klum zasenila sve na premijeri

Lepa Nemačka (52) izazvala je pravu pomutnju na svetskoj premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Anđelesu, zahvaljujući odvažnom outfitu koji je uključivao potpuno providnu košulju i odgovarajuću providnu suknju. Ovaj nesvakidašnji set, koji bi retko ko imao hrabrosti da nosi, podigao je popularni trend modne zavodnice na novu razinu.

Korišćenjem providnih tkanina, Hajdi je klasične profesionalne siluete pretvorila u upečatljiv i provokativan stajling koji je privukao pažnju.

Hajdi Klum Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrabra košulja i suknja

Iako je reč o klasičnoj košulji i suknji, oba komada bila su u potpunosti od providnog materijala, pri čemu je košulja na strateškim mestima imala džepove. Ova kombinacija, koja nije za svakoga, savršeno je istakla njenu isklesanu figuru.

Hajdi Klum Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Detalji stajlinga

Hajdi je šik modnu kombinaciju zaokružila klasičnim cipelama sa štikom, dok je kosa bila stilizovana u mekim talasima s trendi šiškama na čelu. Šminka je bila glamurozna, oči istaknute "smokey# tehnikom, dok su usne zadržale nežan, neutralan ton. Dodatke je svela na minimum, imala je veoma malo nakita, kako bi fokus ostao u potpunosti na njenom odvažnom i upečatljivom stajlingu, koji je

izazvao brojne komentare.

Hajdi Klum još jednom dokazuje da moda nema granica, hrabri i provokativni stajling može biti istovremeno elegantan i nezaboravan.

(Kurir.rs/Srećne)

