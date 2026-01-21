Slušaj vest

Supermodel i preduzetnica Hajdi Klum ponosna je na svoje isklesano telo i rado ga ističe u odvažnim modnim kombinacijama koje nisu za svakoga.

Iako je često bila na meti modnih kritičara, zgodna plavuša na to ne obraća pažnju. Nedavni stajling u Los Anđelesu još jednom dokazuje njenu sklonost ka hrabrim i upečatljivim modnim izborima koji otkrivaju kožu i privlače sve poglede.

Hajdi Klum
Hajdi Klum Foto: Vivien Killilea / Getty images / Profimedia

Hajdi Klum zasenila sve na premijeri
Lepa Nemačka (52) izazvala je pravu pomutnju na svetskoj premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Anđelesu, zahvaljujući odvažnom outfitu koji je uključivao potpuno providnu košulju i odgovarajuću providnu suknju. Ovaj nesvakidašnji set, koji bi retko ko imao hrabrosti da nosi, podigao je popularni trend modne zavodnice na novu razinu.

Korišćenjem providnih tkanina, Hajdi je klasične profesionalne siluete pretvorila u upečatljiv i provokativan stajling koji je privukao pažnju.

Hajdi Klum
Hajdi Klum Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrabra košulja i suknja

Iako je reč o klasičnoj košulji i suknji, oba komada bila su u potpunosti od providnog materijala, pri čemu je košulja na strateškim mestima imala džepove. Ova kombinacija, koja nije za svakoga, savršeno je istakla njenu isklesanu figuru.

Hajdi Klum
Hajdi Klum Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Detalji stajlinga

Hajdi je šik modnu kombinaciju zaokružila klasičnim cipelama sa štikom, dok je kosa bila stilizovana u mekim talasima s trendi šiškama na čelu. Šminka je bila glamurozna, oči istaknute "smokey# tehnikom, dok su usne zadržale nežan, neutralan ton. Dodatke je svela na minimum, imala je veoma malo nakita, kako bi fokus ostao u potpunosti na njenom odvažnom i upečatljivom stajlingu, koji je
izazvao brojne komentare.

Hajdi Klum još jednom dokazuje da moda nema granica, hrabri i provokativni stajling može biti istovremeno elegantan i nezaboravan.

(Kurir.rs/Srećne)

Ne propustitePop kulturaSkinula se u toples i bacila na 16 godina mlađeg muža, dok sve posmatra njegov brat: O ovim slikama bruji svet
profimedia-0789503263.jpg
Pop kulturaHajdi Klum dočekala Novu godinu u toplesu i crvenim tangama: Vreli kadrovi raspametili fanove (FOTO)
Hajdi Klum
Pop kulturaHajdi Klum objavila provokativan video: Skinula se skroz gola pa se poigrala kamerom (VIDEO)
Hajdi Klum
Pop kulturaZbog zlatne haljine na žrebu za Mundijal 2014. nastao skandal: Sad se i Hajdi Klum pojavila u rizičnom izdanju i bila je glavna tema
Hajdi Klum na žrebu za Svetsko prvenstvo 2026

 VIDEO: Hajdi Klum

Hajdi Klum Izvor: Instagram/heidiklum