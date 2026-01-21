Slušaj vest

Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026" biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od 2. februara u 13 časova.

Kao i prethodnih godina, PZE će imati dva polufinala, koja će se održati 24. i 26. februara. U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara.

Gledaoci i slušaoci RTS-a pratiće takmičenje na našim televizijskim i radijskim programima, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Prenos takmičenja biće dostupan i na Jutjubu. Sve tri večeri prenosa počinju u 21 čas.

Pobednik festivala, kojeg će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču. Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja.