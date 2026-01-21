Slušaj vest

Sve kompozicije koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026" biće dostupne na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama od 2. februara u 13 časova.

Kao i prethodnih godina, PZE će imati dva polufinala, koja će se održati 24. i 26. februara. U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara.

Gledaoci i slušaoci RTS-a pratiće takmičenje na našim televizijskim i radijskim programima, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Prenos takmičenja biće dostupan i na Jutjubu. Sve tri večeri prenosa počinju u 21 čas.

Pobednik festivala, kojeg će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču. Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja.

Ne propustitePop kulturaIzabran predstavnik Izraela na Evroviziji: Nije skrivao emocije nakon što je proglašen pobednikom
Noam Betan
Pop kulturaEvrovizija najavila evropsku turneju: Povodom 70. rođendana sa spektaklom kreću odmah nakon finala
Evrovizija 2026, logo
Pop kulturaPoznato kada Srbija nastupa na Evroviziji 2026: Održan žreb u Beču, ovo je finalni spisak (FOTO)
Evrovizija 2026, logo
Pop kulturaEvrovizija neće zabraniti palestinske zastave, niti utišavati zviždanje Izraelu: Oglasio se zvanični emiter
Evrovizija 2026, logo

Nakon 6 pokušaja i 3 polomljene koske, Evrovizija i dalje izmiče Maji Nikolić: Voditelji "Stars Specijala" o PZE Izvor: Kurir televizija