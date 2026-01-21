Slušaj vest

Rim ovih dana odaje poslednju počast legendarnom modnom dizajneru Valentinu Garavaniju, čoveku čije su raskošne haljine visokog glamura i prepoznatljiva nijansa crvene boje postale večni simbol italijanske elegancije. Modni titan, koji je preminuo u 93. godini u svom domu u Rimu u ponedeljak, biće izložen u kapeli njegove fondacije na Piazza Mignanelli u sredu i četvrtak, na samo nekoliko koraka od čuvenih Španskih stepenica.

Sahrana je zakazana za petak u bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, u samom srcu Rima.

1/7 Vidi galeriju Valentino Garavani Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Dizajner kojeg su obožavali kraljevski dvorovi i Holivud

Poznat širom sveta jednostavno kao Valentino, legendarni italijanski kreator bio je miljenik generacija kraljevskih porodica, prvih dama i filmskih zvezda. Među njegovim muza­ma bile su Džeki Kenedi Onazis, Džulija Roberts i kraljica Rania od Jordana, koje su često isticale da ih je Valentino uvek činio da „izgledaju i osećaju se najbolje“.

Očekuje se da će stotine modnih insajdera, javnih ličnosti i građana Rima doći da odaju počast čoveku koga su zvali „poslednji car“ italijanske mode.

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri opisao ga je kao „jednu od najsjajnijih i najvoljenijih ličnosti Italije“, naglašavajući njegovu duboku povezanost sa prestonicom, u kojoj je zadržao svoj atelje iako je kolekcije često predstavljao u Parizu.

Rim se oprašta od Valentina:

1/7 Vidi galeriju Rim se oprašta od Valentina Foto: Francesco Fotia / Zuma Press / Profimedia, Valentina Stefanelli/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stefano Costantino / AFP / Profimedia

Karijera koja je trajala gotovo pola veka

Valentinova blistava karijera trajala je gotovo pedeset godina – od prvih dana u Rimu šezdesetih godina, pa sve do povlačenja iz mode 2008. godine. Modnu kuću Valentino osnovao je 1959. godine u ulici Via Condotti, u samom centru Rima.

Njegovi besprekorni krojevi učvrstili su mu reputaciju kralja crvenog tepiha, čineći ga prvim izborom slavnih na dodelama nagrada.

Njegove haljine obeležile su brojne ceremonije Oskara – posebno 2001. godine, kada jeDžulija Roberts primila Oskara za najbolju glumicu u vintidž crno-beloj haljini, kao i 2005. godine, kada je Kejt Blančet osvojila nagradu za sporednu ulogu u upečatljivoj, žutoj, svileno drapiranoj kreaciji na jedno rame.

Valentino Garavani oproštaj Rim Foto: Stefano Costantino / AFP / Profimedia

Nasleđe koje i dalje živi

Aktuelni kreativni direktor modne kuće Valentino, Alesandro Mišel, nedavno je na Instagramu otkrio da i dalje oseća Valentinov „pogled“ dok priprema novu kolekciju, koja će biti predstavljena 12. marta u Rimu, što predstavlja izuzetak u odnosu na uobičajene revije kuće u Parizu. Rim se tako oprašta od dizajnera čije ime nije bilo samo potpis – već sinonim za stil, luksuz i večnu eleganciju.