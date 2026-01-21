Slušaj vest

Najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekama, Bruklin Bekam, navodno je odlučio da se povuče sa društvenih mreža nakon što je podelio šokantnu izjavu o svojim roditeljima. Ne planira da čita nijednu reakciju na svoj objavljeni stav.

U objavi koja je izazvala buru u javnosti, Bruklin je u šest strana optužio roditelje da su kontrolišući, navodeći da ne želi pomirenje nakon porodične prepirke. Nakon što je podelio izjavu na Instagramu, navodno je zatvorio aplikaciju i više se nije vraćao na nju.

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Američki mediji, uključujući TMZ, prenose da Bruklin od tada ostaje "oflajn" i da ne prati reakcije, što znači da ni eventualni odgovori članova porodice neće stići do njega.

Paralelno, Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc, koju je oženio u aprilu 2022. godine, kako se navodi, trenutno žive povučeno. Ipak, prema izvorima, Bruklin je iznenađen i zahvalan na podršci koju je dobio od fanova.

U svojoj izjavi, Bruklin je naveo da se nikada nije osećao više neugodno ili poniženo, posebno tokom glamuroznog venčanja u Majamiju, prisustvu poznatih ličnosti. Objavio je ukupno 12 ključnih optužbi prema roditeljima, uključujući navode o „podmićivanju“ i izjave koje su, kako tvrdi, njegovoj supruzi sugerisale da „nije deo porodice“.

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam je po rođenju proglašen za "najisplativiju bebu na svetu“, a par je za ekskluzivne fotografije inkasirao oko milion funti Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Dennis Stone / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Bruklin je jasno naglasio da ne želi pomirenje i optužio roditelje da kontrolišu narativ oko porodičnih dešavanja. Viktorija i Dejvid, iako pogođeni tvrdnjama, nastavili su da objavljuju na Instagramu – Dejvid je čestitao rođendan bivšem saigraču, dok je Viktorija podelila staru fotografiju sa koleginicom iz Spice Girls, Emom Bunton, povodom 50. rođendana.

Očigledno je da porodica trenutno funkcioniše na različitim talasnim dužinama, dok Bruklin traži privatnost i vreme za sebe.