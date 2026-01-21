Slušaj vest

Legendarni muzičar Fil Kolins otkrio je nove detalje o svom zdravstvenom stanju te rekao da ima stalnu medicinsku sestru koja živi s njim i brine o njemu 24 sata dnevno.

Slavni 74-godišnji autor hita "In The Air Tonight" već godinama se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, a prošlog leta je otkriveno i da je bio hospitalizovan. Ipak, uoči proslave svog 75. rođendana krajem ovog meseca, Kolins poručuje da u njemu „još ima života“.

Fil Kolins Foto: Miami Herald file / Newscom / Profimedia

Pet operacija kolena i problemi sa bubrezima

Iako optimističan duhom, Kolins priznaje da mu je svakodnevica danas znatno drugačija. Nakon čak pet operacija kolena, kao i problema sa bubrezima koji su, kako kaže, „počeli da otkazuju“, neophodna mu je stalna medicinska nega.

Gostujući u emisiji Eras – In Conversation na BBC Two, u razgovoru sa Zoe Bal, Fil je otvoreno govorio o svom zdravstvenom stanju:

„To je proces koji još traje. Imam medicinsku sestru uz sebe 24 sata dnevno kako bi se postarala da uzimam terapiju kako treba.

Imao sam problema s kolenom, praktično sve što je moglo da krene po zlu krenulo je.“

Tokom boravka u bolnici, situacija se dodatno zakomplikovala

„Zarazio sam se COVID-om dok sam bio u bolnici. Bubrezi su počeli da otkazuju, sve što je moglo da se desi – desilo se u isto vreme.

Sada imam koleno koje funkcioniše i mogu da hodam, ali uz pomoć – štake ili slično.“

Slava, turneje i posledice

Kolinsova muzička karijera započela je 1970. godine, kada je postao bubnjar grupe Genesis. Paralelno sa radom u bendu, tokom osamdesetih godina izgradio je i izuzetno uspešnu solo karijeru sa hitovima poput Against All Odds i Two Hearts.

Ipak, svetska slava i neprestane turneje ostavile su posledice.

„Verovatno sam previše pio i to je ostavilo trag na mojim bubrezima. Kada bih završio turneju, želeo sam da nadoknadim sve ono što nisam mogao dok sam bio na putu.“

Dodao je da nikada nije bio klasični noćni pijanac:

„Nisam ostajao budan celu noć pijući pio sam tokom dana. Nikada nisam bio pijan, iako sam par puta pao.

Ali sve se to nagomilalo i sustiglo me. Proveo sam mesece u bolnici.“

Uz dugogodišnju borbu sa dijabetesom tipa 2, komplikacije nakon operacije kičme i niz drugih zdravstvenih problema, Fil Kolins danas živi sporije i opreznije ali i dalje sa duhom čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji.