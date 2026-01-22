Slušaj vest

DJ Entoni „Fat Toni“ Marnok, koji je nastupao na svadbi Bruklina Bekama i Nikole Pelc 2022. godine na Floridi, oglasio se povodom optužbi o neprimerenom ponašanju Viktorije Bekam tokom svečane večere, prenosi Daily Mail.

Marnok se putem društvenih mreža pridružio kritikama na račun bivše pevačice, objavivši parodiju njenog plesa, uz tvrdnju da je reč o „realističnom prikazu“ događaja kojem je, kako navodi, lično prisustvovao.

Njegove tvrdnje dodatno je podržao i partner Stavros Agapiu, koji je u komentaru na Instagramu — kasnije obrisanom — potvrdio Bruklinovu verziju događaja i pohvalio njegovu odluku da o svemu javno progovori.

Šest strana optužbi: „Preotela je naš prvi ples“

Podsećamo, Bruklin Bekam je objavio izjavu na čak šest strana, navodeći da želi da zaustavi dugogodišnje dezinformacije i pritisak kojem je, kako tvrdi, izložena njegova supruga. U tom obraćanju naveo je da je Viktorija Bekam „preotela“ prvi ples mladenaca, trenutak koji je bio pažljivo isplaniran nedeljama unapred, uz tačno određenu muzičku podlogu.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije sa venčanja:

Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc

Prema Bruklinovim rečima, pevač Mark Entoni pozvao ga je na binu, ali umesto Nikole, u ples se uključila njegova majka. Taj trenutak opisao je kao najneugodnije i najponižavajuće iskustvo koje je ikada doživeo pred oko 500 zvanica. Kako piše Page Six, Nikola Pelc je nakon tog incidenta napustila salu u suzama, dok su svedoci tvrdili da je atmosfera među gostima bila vidljivo podeljena — porodica Bekam stala je uz Viktoriju, dok je porodica Pelc ostala po strani.

Pogledajte u galeriji izjavu Bruklina Bekama:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici

„Bila je samo malo pripita“: Porodica Bekam sve negira

Izvori bliski porodici Bekam, koje citira The Sun, u potpunosti odbacuju ove optužbe i navode da su Dejvid i Viktorija zatečeni Bruklinovim javnim istupom. Prema njihovim tvrdnjama, Viktorija je bila tek „malo pripita“, opuštena i raspoložena, te da tokom same proslave niko od prisutnih nije pokazao nezadovoljstvo.

Isti izvori tvrde i da je pravi problem postojao i pre same ceremonije, jer Nikola Pelc navodno nije želela da njen suprug uopšte pleše sa majkom, što je, kako navode, dodatno produbilo tenzije.

Pogledajte u galeriji fotografije Bruklina i Nikole sa porodicom Bekam:

Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba

Vogue raskrinkava kontradikcije

Uvid u ranije objavljene materijale magazina Vogue, koji je imao ekskluzivna prava na praćenje venčanja na Floridi, otkriva ozbiljna neslaganja sa Bruklinovim navodima. Prema njihovom izveštaju, mladenci su svoj prvi ples odigrali nesmetano, uz numeru „Can’t Help Falling in Love“.

Zajednički ples Bruklina i Viktorije, kako navodi Vogue, dogodio se znatno kasnije tokom večeri, tokom nastupa Marka Entonija, i to na Bruklinov lični poziv. Tom prilikom na binu su se pridružili i Dejvid Bekam, kao i ćerka Harper.

Slične kontradikcije pojavljuju se i kada je reč o venčanici. Dok Bruklin tvrdi da je njegova majka u poslednjem trenutku stopirala izradu haljine koju je Nikola želela, stilistkinja Lesli Fremar izjavila je za Vogue da je venčanica modne kuće Valentino Haute Couture planirana godinama unapred. Proces je, kako je navela, uključivao više putovanja u Rim pod nadzorom Pjerpaola Pičolija, što sugeriše da je sve bilo precizno dogovoreno mnogo pre samog venčanja, piše Daily Mail.

Snimak i dalje ne postoji, obnova zaveta bez Bekamovih

Iako interesovanje javnosti za video-snimak ne jenjava, konkretni dokazi i dalje nisu dostupni. Razlog leži u strogim bezbednosnim merama — svi gosti su na ulazu morali da predaju mobilne telefone, koji su bili smešteni u elektronski zaključane torbice, dok su za osnovnu komunikaciju korišćeni stari preklopni telefoni.

Viktorija i Dejvid Bekam na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Prema pisanju The Mirrora, Bruklin Bekam zasad ne planira da objavi snimak, uprkos tvrdnjama da su njegovi roditelji godinama manipulisali informacijama kako bi zaštitili „brend Bekam“. Sukob je, kako se navodi, doveo do odluke da Bruklin i Nikola tri godine nakon venčanja obnove bračne zavete kako bi stvorili nove uspomene na dan koji su, prema njihovim rečima, obeležili sram i anksioznost. Članovi porodice Bekam tom činu nisu prisustvovali, dok Viktorija Bekam i dalje nije dala zvanično saopštenje.

Paparaco Bruklin Bekam i Nikola Pelc