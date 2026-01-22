Slušaj vest

Bivša devojka Bruklina Bekama, škotska pevačica i influenserka Talija Storm, prekinula je ćutanje nakon njegove šokantne izjave kojom je uzdrmao porodicu Bekam – i pritom otvoreno poručila da je Viktorija Bekam nikada nije prihvatila.

Talija i Bruklin započeli su vezu još kao tinejdžeri, nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. U to vreme ona je imala svega 16 godina i tek je započinjala karijeru, dok je Bruklin pokušavao da se izbori sa slavom i izađe iz senke poznatih roditelja.

Dejvid Bekam, Bruklin Bekam i Viktorija Bekam Foto: Prfimedia

Deset godina nakon raskida, Talija – danas poznata i po učešću u rijalitiju "Slavni na sastanku" – iznela je tvrdnje koje bacaju novo svetlo na odnos sa porodicom Bekam.

„Bila sam uvek tim Bruklin“

U razgovoru za Miror, Talija je naglasila da je uvek stajala uz Bruklina, ali da je imala jasan utisak da kod njegove majke nikada nije naišla na odobravanje.

„Bruklin je bio moja prva ljubav. Uvek je bio divan, normalan, jednostavan. Ali nikada nisam imala osećaj da me njegova majka voli“, rekla je ona.

Kao primer navela je događaj sa gala večeri Global Gift Gala, koju je organizovala glumica i bliska prijateljica Viktorije Bekam – Eva Longorija.

„Trebalo je da sedim pored Bruklina, svi smo bili uzbuđeni. A onda mi je, dok sam već bila unutra, poslao poruku: ‘Izvini, mama mi ne dozvoljava da dođem.’ I to je bilo to“, prisetila se Talija.

„Očigledno je da me Viktorija nije volela. Cela situacija bila je potpuno nepotrebna – pravi PR haos.“

Talija je otkrila i da je tokom njihove veze Viktorija Bekam insistirala na strogoj kontroli – čak i kada je ona nastupala.

„Poslala je obezbeđenje tokom dana da proveri prostor u kojem sam imala koncert. Pomislila sam: ‘Dobro, nije baš toliko ozbiljno, ali u redu.’“

Kasnije te večeri, dok je Talija bila na tonskoj probi, Bruklin je stigao sa njenom sestrom. Kada su zajedno napustili prostor, ispred ih je čekalo dvadesetak paparaca.

„Tada sam shvatila koliki je to pritisak i koliko malo privatnosti postoji.“

Talija smatra da ju je ta rana veza dugoročno obeležila.

„Godinama me prati etiketa da sam bila željna slave, kao da sam ga koristila. To je lepljiva mreža u koju ne želim više nikada da uđem.“

Talijine izjave dolaze neposredno nakon što je Bruklin Bekam objavio šokantno Instagram saopštenje u šest slajdova, u kojem je poručio da "ne želi pomirenje sa porodicom", optužujući ih za kontrolu, izazivanje anksioznosti i opsednutost „brendom Bekam“.

Posebno je izdvojio majku Viktoriju, optuživši je da se „neprimereno ponašala tokom njegovog venčanja sa Nikolom Pelc 2022. godine“ – uključujući navodni prvi ples u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, Viktorija igrala „previše prisno“ sa sinom.

Iz Bruklinovog okruženja tvrdi se da je on zbog toga bio vidno potresen i uplakan, dok je Nikola Pelc bila duboko povređena. Ceo događaj navodno je zabeležen na video-snimku.

Sa druge strane, izvori bliski Viktoriji Bekam (51) insistiraju da je bila „samo malo pripita i raspoložena“, te da nije imala lošu nameru.

„Bruklin je bio užasno postiđen, a njegova supruga ponižena i besna. Nikola je to vrlo jasno stavila do znanja tog dana – i to je bacilo senku na celo veče“, rekao je porodični prijatelj.

