Simona Mijoković je proteklog vikenda gostovala u Šibeniku, gde je kroz lično svedočenje predstavila svoju knjigu "Kako sam tražila ljubav". Njena knjiga, kako je rekla, govori o čudu novog života.

"Moje ime je Simona Mijoković, imam 41 godinu, blagoslovena sam supruga, uskoro će biti 10 godina braka, i majka sam desetoro dece - petoro na Zemlji i petoro na nebu", započela je svoje izlaganje.

U svojoj intimnoj ispovesti iznela je i potresne detalje iz burne prošlosti. Mnogi su joj aplaudirali na njenoj surovoj iskrenosti.

"Moj život je započeo u grehu već u osmoj godini, u devetoj, u desetoj, u dvanaestoj mi je oduzeta nevinost, u trinaestoj ulazak u drogu, u četrnaestoj bulimija, u šesnaestoj maloletnička prostitucija, u osamnaestoj tri abortusa", ispričala je.

Njena knjiga, kako se navodi, svedoči o čudu novog života. Simona je nedavno postala i baka, jer je njena najstarija ćerka Gabrijela rodila dečaka.

"Molim se za svog unuka i to je jedino važno, molim se za njega", rekla je kratko, prenosi Mondo.

Otvoreno o prošlosti: "Prostitucija me je zahvatila"

Simona je ranije svedočila o svom životu pre Hrista:

"Više puta sam pričala o tome kako je izgledao moj život pre Hrista. Bila sam u bludu, drogi, prostitucija me je zahvatila, od bulimije sam bolovala 14 godina. Moje telo i duh bili su zarobljeni. Bogu hvala što je ušao u taj ponor pakla, potražio svoju izgubljenu ovčicu i odveo me u stado."

U autobiografiji "Kako sam tražila ljubav", otkriva i detalje iz vremena kada je bila zavisna:

"Nisam se previše opterećivala cenom kokaina, jer su me mladići častili tim putem da dobiju moje društvo. Prihvatala sam i njih i kokain. Jedan greh je otvarao prostor drugom. Moj svet se rušio, gubila sam slobodu i zarobljavala se u zavisnosti, ali sam celo vreme verovala da se samo ludo zabavljam."

Ipak, danas je njen život potpuno promenjen - Simona je pronašla mir, posvetila se Bogu i porodici i sada otvoreno deli inspirativne poruke.

