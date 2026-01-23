Slušaj vest

Bruklin Bekam se ne šali. Objavio je pre dva dana šokantno saopštenje kojim je, kako on tvrdi, razotkrio istinu o odnosu između njega, njegove supruge Nikole Pelc i njegovih roditelja Viktorije i Dejvida Bekama. Za sukob koji tinja godinama okrivio je oca i majku, koje britanski mediji uglavnom brane dok bukti porodična drama.

Ali posle prvog šoka koji je izazvao, krenulo se u razmatranje šta je to tačno napisao i da li je išta ili sve slagao. Na detektoru laži na koji su ga stavili britanski mediji nije se proslavio. ovo je njegovih 5 kontroverznih izjava.

Brend Bekam: ipak je sve u parama

Bruklin Bekam je javno optužio Dejvida i Viktoriju da su ga, uoči njegovog venčanja sa Nikolom Pelc, pritiskali i pokušali da ga podmite kako bi potpisao ugovor kojim se odriče komercijalnih prava na sopstveno ime. Njegovo "ne" uticalo je na njihovu zaradu, što je trajno narušilo odnose.

Brend Bekam koji neki po jačini porede i sa britanskom monarhijom, podržava dva principa: porodične dužnosti i jedinstvo.

Bruklin nije objašnjavao uslove koji su se od njega očekivali. Uz carstvo od 500 miliona funti koje treba zaštititi, Dejvid i Bekam su hteli da obezbede vlasništvo nad svime što nosi brend Bekam, uključujući buduću profitabilnost za svog sina i snaju, piše The Sun.

Viktorija Bekam je 2016. godine registrovala ime "Brooklyn Beckham" kao žig za razne kategorije proizvoda :(odeća, kozmetika, igračke, ali i TV emisije. Ona je navedena kao jedini vlasnik u toj registraciji.

Međutim, Bruklin će u decembru ove godine moći da samostalno da obnovi prava preko svojih advokata.

Venčanica - ko tu kosi, a ko vodi nosi

Bruklin tvrdi da je njegova majka u poslednji čas otkazala pripremu venčanice za Nikolu Pelc iako se ćerka američkih milijardera radovala da nosi haljinu iz ateljea svoje svekrve.

Kada se prvi put saznalo za sukob, pisalo se uveliko da Nikola nije htela da obuče Viktoriju haljinu što je dizajnerku povrdilo. Na svadbi je nosila Valentino kreaciju.

U intervjuu za Vogue stilistkinja Nikole Pelc Lesli Friman govorila je da je ta haljina, iz ateljea slavnog Italijana, nastala godinu dana pre venčanja, da je sa suprugom Bruklina Bekama boravila u Rimu i da su obavljene dve probe u SAD.

Ipak, možda je bilo u planu da NIkola obuče i venčanicu Viktorije Bekam. Zanimljivo je da je upravo ona izjavila da nije bilo vremena da se sašije takva haljina, iako je želela da se to ostvari.

Pedesti rođendan Dejvida Bekama - presede im jubilej

Bruklin se požalio da njegov otac Dejvid Bekam nije želeo da se vidi u Londonu sa njim, ukoliko bi na taj sastanak poveo i suprugu.

A u britansku prestonicu su otputovali upravo zbog njegovog jubilarnog rođendana i tamo boravili nedelju dana. „Bio je to šamar u lice", poručio je.

Bruklin i Nikola ignorisali su taj jubilej u maju prošle godine, na mrežama. Prema njegovim rečima, prikazan je kao negativac u medijima zbog PR šeme svojih roditelja.

Ne zna se da li se ipak video sa ocem, ali sve ukazuje da se to nije desilo. Njegovo ćutanje baš o tom detalju navodi na to.

Žena kontrol frik ili opsesivna majka

„Priča da me moja žena kontroliše potpuno je pogrešna. Veći deo života kontrolisali su me roditelji", napisao je.

Veći deo javnosti smatra da je Nikola zahtevna supruga koja je htela korist od poznatog supruga, ali bez toga da se "povinuje" Vikoriji i Dejvidu. Opisuje je kao razmaženo "holivudsko derište" koje je naviklo da radi po svome.

U dokumentarcu iz 2023. Peltz Beckhams protiv The Wedding Planners, prikazana je kao "razmažena" i "sitničava".

Dve planerke su je tužile jer se iživljavala svojim zahtevima, ali je spor rešen izvan suda.

Ponižavali snaju ili stara ljubav boli

"Moja porodica je stalno omalovažava moju suprugu. Moja mama je više puta pozivala žene iz moje prošlosti u naše živote na načine koji su očigledno imali za cilj da nam oboma bude neprijatno", rekao je Bruklin.

Aludirao je na Kim Turnbul koja je koja je navodno imala aferu sa njim, a sada je u vezi njegovim bratom Romeom. I Kim i drugi brat Kruz negirali su tu romansu.

Ipak, Kim je bila na skoro svim porodičnim okupljanima prethodne godine, a na tim događajima nije bilo Nikole i Bruklina.

Viktorija je zdušno podržavala vezu Bruklina i Kloi Grejs Morec, a podržava i devojke mlađih sinova Romea i Kruza. Podsetimo, sa Dejvidom Bekamom ima i ćerku Harper.

Šta ćemo sa starim slikama? Bruklin bio omijeni mamin sin

Bruklin pa samim tim i Nikola tvrde da nju Bekamovi nikada nisu prihvatili. Društvene mreže prepune su zajedničkih fotografija na kojima su zagrljeni i nasmejani. Tu je i video koji potvrđuje razdor.

Bruklin Bekam važio je za mezimca svoje majke, a često je pre kulminacije sukoba na društvenim mrežama delio fotografije sa majkom uz poruke ljubavi. Čak i nakon venčanja 2022. godine, pokušavao je da ublaži glasine o svađi između Viktorije i njegove supruge Nikole Pelc, tvrdeći da se "svi slažu". Posle skandalozne svadbe viđali su se sa njegovim roditeljima u javnosti pa lažno ili ne, delovali kao skladna družina.

Nikola je čestitala prošle godine rođendan Viktoriji Bekam pa nedavno obrisala tu poruku sa Instagrama kao i sve objave vezane za Bekamove.

To bi moglo da sugeriše da su izgladili probleme, ako ih je i bilo, ali da se onda desilo nešto prilično krupno što je Bruklina navelo na ekstreman potez.

Ako Bruklin laže, ne laže snimak, ali gde je traka?

Kako je majku optužio da je njemu i Nikoli pokvarila prvi ples jer je nepristojno igrala sa njim, javnost čeka taj video koji, kako piše TMZ, nikada neće biti objavljen.

Pitaju se mnogi kako makar ne procuri snimak jer je malo verovatno da neko od brojnih gostiju nije zabeležio taj momenat blamiranja Viktorije Bekam koja je ranije često igrala sa snajom i sinom, ali im to nije smetalo. To se inače dešavalo nakon bruke na svadbi.

Podsećanja radi, Bruklin Bekam i Nikola Pelc su na svom venčanju 2022. godine uveli strogu zabranu korišćenja mobilnih telefona i objavljivanja fotografija na društvenim mreža.

Navodno je sve pod njihovom kontrolom, oko 500 gostiju koliko ih je bilo na njihovoj svadbi zna da li je Viktorija prešla te večeri granicu ili ne. Da li bi Nikola i Bruklin lagali znajući da će šok saopštenje dopreti i do te grupe ljudi? Izvori bliski Viktoriji tvrde da je ona te večeri samo malo popila i dobro se zabavljala, a detalji o traci o kojoj bruji svet su konradiktorni kao i Bruklinove izjave.

I pored zabrane o telefonima, postoji šansa da je neko tajno snimio blamantan momenat jer ne bi bilo prvi put da sa nekog strogo kontrolisanog događaja procure detalji. Pitanje je i zašto do sada niko od gostiju nije svih ovih godina nakon venčanja otkrio sporne detalje, bez otkrivanje svog identiteta. Toliko su verni i jednoj i drugoj strani, drže do svog morala ili je nešto treće u pitanju. Glasine stalno kruže pa je pravo čudo kako se po kuloarima nije povela priča o tome.

Viktorija inače voli da pleše "previše razigrano", a da li su se stvari otele kontroli ili je Bruklin prekršio svaku meru, Britanci su već presudili.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Bruklin Bekam i Nikola Pelc