Porodični sukob Bruklina Bekama sa roditeljima Dejvidom i Viktorijom u ponedeljak je eskalirao do krajnjih granica, kada je objavio šokantno saopštenje u kojem je optužio porodicu za dugogodišnju kontrolu nad njegovim životom. Međutim, nedeljama pre nego što je drama kulminirala, u centru pažnje javnosti našla se jedna, naizgled neočekivana osoba – Kim Turnbul, devojka njegovog mlađeg brata Romea.

Romeo Bekam, Kruz Bekam i Bruklin Bekam Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kim Turnbul, londonska manekenka i DJ, obnovila je vezu sa Romeom u oktobru, nakon što su se prethodno razišli. Kako su tada tvrdili izvori, raskid je usledio u jeku Bruklinovog sukoba sa roditeljima, a Kim je, navodno, postala kolateralna šteta porodičnih nesuglasica.

„Žrtveni jarac“ porodičnog rata

U vreme njihovog raskida pojavile su se tvrdnje da je Kim poslužila kao „žrtveni jarac“ u sukobu između Bruklina i njegovih roditelja, naročito nakon spekulacija da je u prošlosti bila u emotivnoj vezi sa najstarijim Bekamovim sinom.

Bruklin je u svom opširnom, šestostraničnom obraćanju javnosti nagovestio da postoji istorija između njega i Kim, ali i da se njegova supruga Nikola Pelc zbog toga osećala neprijatno. U saopštenju je naveo da je Viktorija Bekam „više puta uvodila žene iz njegove prošlosti u njihove živote na način koji je bio očigledno osmišljen da izazove nelagodu“.

Sve je počelo proslavom Dejvidovog rođendana

Sukob je, prema navodima britanskih medija, dodatno produbljen kada su Bruklin i Nikola izostali sa svih proslava povodom 50. rođendana Dejvida Bekama, što je odmah pokrenulo talas spekulacija o ozbiljnom porodičnom raskolu.

Ubrzo se Kim Turnbul našla u središtu glasina da je upravo ona razlog zahlađenja odnosa između braće Bruklina i Romea.

Ko je Kim Turnbul?

Kim potiče iz ugledne porodice – unuka je poznatog posleratnog vajara i slikara Vilijama Turnbula. Njen otac Aleks Turnbul i stric Džoni bili su članovi post-pank benda 23 Skidoo, osnovanog 1979. godine.

U mlađim danima Kim je bila u vezi sa Rokom Ričijem, sinom Madone i Gaja Ričija, a upravo kroz taj krug poznanstava 2016. godine bila je deo bliskog društva u kojem se nalazio i Bruklin Bekam.

Kim Turnbul Foto: Printscreen/Instagram/kim_turnbull

Da li je Viktorija naterala Romea da bude sa Kim u vezi?

Korisnici interneta tvrde da je Viktorija Bekam „naterala“ Romea da se zabavlja sa navodnim bivšom Bruklina Bekama. Više objava na društvenim mrežama preplavilo je internet optužbama.

Romeo Bekam i devojka Kim Ternbul Foto: Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Objave su sugerisale da je Viktorija Bekam namerno naterala Romea da se zabavlja sa Kim. Nazvana je kontrolišućom, pa je čak korišćena i reč psihopata. Poruka je eksplodirala, sakupivši više od 13.000 lajkova i stotine ponovnih objava. Jedan korisnik na X je rekao: „Upravo tako, kontrolišući psihopata.“

Veza Romea i Kim – kratka pauza pa pomirenje

Kim Turbnul, Romeo Bekam Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kim i Romeo bili su zajedno sedam meseci pre nego što je došlo do porodične drame, ali su se, prema rečima prijatelja, razišli svega tri nedelje nakon Dejvidove rođendanske proslave. Tada su izvori tvrdili da je razlaz bio prijateljski i da nema nikakve veze sa optužbama da je Kim okidač za sukob između Bruklina, Nikole i ostatka porodice Bekam.

Foto: Printscreen/Instagram/kim_turnbull

– Dejvid i Viktorija ne bi želeli da se stvori utisak da su se Romeo i Kim razišli zbog Bruklina i Nikole. To jednostavno nije tačno. Kim ima izuzetno zahtevnu DJ karijeru, Romeo je poslovno vrlo zauzet, stalno putuju i veza u ovom trenutku jednostavno nije bila održiva – naveo je izvor za Daily Mail.

Romeo Bekam i devojka Kim Ternbul Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Uprkos tome, pojavile su se tvrdnje da je Kim „bačena vukovima“ i označena kao krivac za porodični rat, što je, kako se navodi, duboko pogodilo Dejvida i Viktoriju Bekam, ali i ostalu braću.

Nikola ne može da je podnese?

Foto: Printscreen/Instagram/kim_turnbull

Američki portal TMZ je tada objavio da su Bruklin i Nikola navodno dobili ultimatum da se pojave na glavnim porodičnim proslavama ili uopšte neće imati priliku da vide porodicu, uključujući Romea i Kim. Izvori su tvrdili i da Nikola Pelc ne može da podnese boravak u Kiminoj blizini.

Razlog navodne nelagode ležao je u tvrdnjama da su Kim i Bruklin bili u vezi dok su bili tinejdžeri, što je Kim kasnije odlučno demantovala.

Kim se oglasila: „Nikada nisam bila sa Bruklinom“

Nakon što su spekulacije eskalirale, Kim je objavila opširno saopštenje na Instagramu, u kojem je negirala bilo kakvu romantičnu vezu sa Bruklinom Bekamom.

Kim Turnbul snaja Bekamovih, devojka Romea Bekama Foto: Printscreen/Instagram/kim_turnbull

– Izbegavala sam da se oglašavam kako ne bih dolivala ulje na vatru, ali došlo je do tačke kada moram da se obratim javnosti kako bih mogla da nastavim dalje. Neću trpeti uznemiravanje i poniženja zasnovana na lažima. Nikada, ni u jednom trenutku, nisam bila u romantičnoj vezi sa tom osobom. Između nas je postojalo samo školsko prijateljstvo kada smo imali 16 godina – poručila je Kim.

Ubrzo nakon toga, Romeo je podelio zagonetnu poruku o „širenju nepotrebnih laži“.

Romeo Bekam Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Ljubav ponovo planula, porodica ostala po strani

U oktobru su krenule glasine da su Romeo i Kim obnovili vezu, nakon što je on prvi put posle šest meseci lajkovao njenu objavu na Instagramu. Od tada par otvoreno pokazuje emocije, a poslednji put su viđeni zajedno tokom romantične šetnje Londonom, prepunoj nežnosti i dodira.

U međuvremenu, Bruklin je javno poručio da nema nameru da se miri sa porodicom. U svom saopštenju naveo je da je godinama bio „kontrolisan od strane porodice koja javni imidž stavlja iznad svega“, kao i da je tek uz suprugu Nikolu pronašao mir nakon dugotrajne borbe sa anksioznošću.

Takođe je ponovio optužbe da je Viktorija Bekam u poslednjem trenutku odustala od izrade Nikoline venčanice, kao i da je „preotela“ njihov prvi ples, što je bio jedan od razloga zbog kojih su Bruklin i Nikola prošle godine obnovili bračne zavete – bez prisustva porodice Bekam.

