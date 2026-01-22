Slušaj vest

Rijaliti-programi pomeraju granice. Mihael Balak je bivši fudbaler Bajerna, Čelsija i nemačke reprezentacije i prava legenda svetskog fudbala. A sada je pažnju nemačke javnosti zaokupila njegova bivša supruga, koja je objavila da će u rijaliti-šouu u kojem učestvuje sa sobom poneti pepeo svog pokojnog sina. Emilio, sin Simone i Mihaela Balaka, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u avgustu 2021. godine. Imao je samo 18 godina.

Mihael Balak sa sinocima Emiliom, Jordijem i Luisom Foto: Peter Schatz / Alamy / Profimedia

Za nekoliko nedelja počinje 19. sezona emisije "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" ("Ja sam slavna ličnost… izvucite me odavde!“), u kojoj učestvuje i 49-godišnja Simona Balak. Pored fizičkih i mentalnih izazova, Simona se suočila i sa posebnom emocionalnom odlukom. Kako kaže, dugo je razmišljala da li sa sobom u Australiju treba da ponese jedinstveni komad nakita u kojem se nalazi pepeo njenog neprežaljenog sina, objavio je Fokus.de.

Simona Balak i Emilio Balak 2006. godine Foto: Werek Natascha Haupt / AFP / Profimedia

„Dugo sam o tome razmišljala, ali nekako se to jednostavno uklapa ovde. To mi daje snagu i energiju. I uvek sam veoma srećna kada ga imam sa sobom. Mogu s vremena na vreme da ga dodirnem i to je zaista pozitivno“, rekla je Simona Balak za nemački RTL.

