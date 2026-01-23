Slušaj vest

Verica Mihajlović, srpska i bosanskohercegovačka manekenka, televizijska voditeljka i misicasa samo 18 godina osvojila je titulu Miss Earth Bosne i Hercegovine 2023, a zatim i Miss Turizma Srbije 2024, kao i Diva Tourism World Srbija 2024, predstavljajući Srbiju na svetskom izboru za mis u Vijetnamu.

Sem u modni uplivala je i u svet voditeljstva, a u intervjuu za Kurir otkrila je sve o njenom životu i van kamera. 

Početak puta: modeling kao prirodni poziv

Rođena u Foči, Verica je osnovnu i srednju medicinsku školu završila u rodnom gradu, ali njena strast prema sceni i kameri bila je primetna još u detinjstvu. Modelingom je počela da se bavi sa 14 godina u agenciji ABC Model Management. Učestvovala je na brojnim modnim revijama i takmičenjima, a prvi konkretni trenutak kada je shvatila da želi da se bavi manekenstvom opisuje ovako:

"Još kao devojčica sam imala tu radoznalost prema sceni i kameri, ali konkretan trenutak je bio kada sam prvi put stala pred objektiv i shvatila koliko mi je to prirodno. Tada sam osetila da je to nešto više od igre."

Titula Miss Earth BiH 2023 označila je početak njene medijske karijere, a ubrzo nakon toga preselila se u Beograd, gde je upisala Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Televizijska karijera: disciplina, energija i autentičnost

U Beogradu Verica započinje saradnju sa produkcijskom kućom Emotion. Prva emisija koju je vodila bila je "48 sati svadba" na televiziji Prva, a od 2024. godine vodi kviz "Kolo sreće" na B92. 

"U obe emisije najvažnija je energija, spontanost i poštovanje ljudi ispred sebe. Format je drugačiji, ali odgovornost ista", kaže i dodaje da se ljubav prema televiziji pojavila spontano, kroz modeling.

"Kroz modeling sam shvatila da me ne ispunjava samo kamera, već i reč, komunikacija i kontakt sa ljudima", iskrena je Verica i ističe da je realnost televizijskog sveta nadmašila njena očekivanja.

"Televizija je zahtevnija nego što izgleda, ali upravo to mi se dopalo - jer traži disciplinu, prisutnost i autentičnost."

Pre svakog nastupa Verica ima i svoj ritual koji ne propušta ni po koju cenu.

"Moj ritual pred svako snimanje je dobro raspoloženje, od momenta kada vozač dođe po mene, pa sve do dolaska u studio, obavezno pevamo. Isto takvo raspoloženje se nastavlja i u procesu spremanja, gde pevam i igram sa šminkerkom, stilistom i ostalim kolegama."

Lekcije sa svetskih izbora i podrška porodice

Verica je imala priliku da predstavlja i BiH i Srbiju na međunarodnim izborima za mis. Najveća lekcija koju je ponela sa tih takmičenja nije bila vidljiva spolja

"Prava snaga i lepota ne dolaze iz izgleda, već iz unutrašnjosti. Naučila sam koliko je važno ostati svoj bez obzira na uspeh koji postigneš", kaže Verica i dodaje da su njena najveća podrška porodica i prijatelji.

"Oni su moja baza i moj mir, bez obzira gde se nalazim i šta radim."

Privatni trenuci i lične želje

Iako je karijera intenzivna, Verica uspeva da balansira fakultet, modeling i televiziju.

"Dobra organizacija i jasni prioriteti. Nije uvek lako, ali trudim se da ništa ne radim polovično", ističe Verica, koja se takođe osvrnula na najveći oslonac i sećanja iz detinjstva, dok je još uvek živela u Foči. 

"Jednostavni porodični trenuci i osećaj bezbrižnosti. To je nešto što nosim sa sobom."

Iako je postigla mnogo, ima i neostvarene snove.

"Mala Verica je sanjala da jednog dana napravi svoj mali kreativni projekat, nešto svoje, što povezuje modu, medije i ljude. Još uvek radim na tome i to mi je ostala lična želja."

Na pitanje kako posmatra društvene mreže Verica kaže da joj više znači povezanost sa ljudima nego broj pratilaca na društvenim mrežama:

"Priče koje ljudi dele sa mnom daju smisao i radost svemu", priča Verica koja svoje slobodno vreme voli da provodi bez posebnog plana - uz šetnju, kafu, tišinu i ljude koje voli.

Poruka maloj Verici

Na kraju razgovora, Verica je imala savet za sebe iz detinjstva: "Malena, sve će biti u redu. Snovi koje si sanjala će se uskoro ostvariti. Veruj u sebe!"

Verica Mihajlović je primer mladih ljudi koji spajaju talenat, disciplinu i autentičnost. Od skromnih početaka u Foči, preko titula na međunarodnim takmičenjima, do prepoznatljivog lica na televiziji, njena priča je inspiracija za sve koji sanjaju velike snove, ali žele da ostanu verni sebi.

