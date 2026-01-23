Slušaj vest

Pre nekoliko dana, svetska javnost je bila neprijatno iznenađena neprimerenim komentarom glumca Krisa Nota o njegovoj koleginici i dugogodišnjoj prijateljici Sari Džesiki Parker, koja mu je bila partnerka u serijama "Seks i grad" i "I tek tako".

Kako je Not, popularni televizijski Zverka, sada otkrio, on više nije blizak s glumicom, i to zbog načina na koji je reagovala na optužbe za seksualno zlostavljanje koje su iznete protiv njega 2021. godine.

Tri žene su tada optužile glumca, a on je sve negirao. Njegove koleginice iz serija Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis tada su objavile zajedničko saopštenje, u kom su podržale žrtve.

– Duboko smo pogođene optužbama protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su istupile i podelile svoja bolna iskustva. Znamo da je to moralo da bude teško i zato ih pohvaljujemo – poručile su glumice.

Not je ovo saopštenje nazvao "razočaravajućim" i kaže da je tada bilo "prilično očigledno" da mu Sara Džesika Parker više nije prijateljica.

– Izjava koju su objavile, koja nije bila ništa više od brend menadžmenta, zaista, ne znam, to je bilo tužno, razočaravajuće, iznenađujuće... – rekao je u podkastu Really Famous with Kara Mayer Robinson. – Jer morate da me pozovete i čujete moju stranu. Poznaješ me mnogo godina, radili smo zajedno mnogo godina.

On je dodao da ga koleginice iz "Seksa i grada" nisu pozvale, kao i da mu je ova situacija pokazala ko su mu pravi prijatelji u životu. On bi, kaže, da je situacija bila obrnuta, "apsolutno" pozvao Parkerovu.

– To je bilo bolno i promenilo je sve – dodao je glumac.

Podsetimo, Kris Not je pre nekoliko dana na Instagramu podelio fotografiju iz teretane uz poruku "J***š nove godine", a kad ga je jedan pratilac pitao: "Misliš, j****š Saru Džesiku Parker i njenu nagradu?", jer je glumica prethodno dobila priznanje "Kerol Bartnet", na šta je glumac odgovorio: "Tačno".

