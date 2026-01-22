Slušaj vest

Paris Hilton u novom intervjuu otvoreno je govorila o trajnijim posledicama koje je na nju ostavio 18+ snimak objavljen bez njenog pristanka 2004. godine. Tada je imala 19 godina, dok je njen tadašnji dečko Rik Salomon imao 35, piše Unilad.

Snimak je dospeo u javnost nakon što ga je Salomon navodno prodao, a kasnije je postao poznat pod naslovom "Jedna noć u Parizu". Nakon objave, Hilton je bila izložena ruganju u medijima i javnosti, a godinama je više puta isticala koliko ju je taj događaj duboko pogodio.

Gostovanje u podkastu

Hilton, koja danas ima 44 godine, gostovala je u podkastu Džej Šeti objavljenom u sredu, 21. januara, i detaljnije je opisala kako se tada osećala. Rekla je da je bila uplašena da je ljudi više nikada neće gledati na isti način.

"Odrastajući, uvek sam se ugledala na ljude poput princeze Dajane i Grejs Keli, na neverovatno elegantne žene. A kad se to dogodilo, imala sam osećaj da mi je to neko oduzeo i da me ljudi zbog toga više nikad neće gledati na isti način", rekla je Hilton pa dodala:

"To će me, čini mi se, pratiti do kraja života. Toliko mi je žao te devojke koja se tada osećala tako usamljeno. Nakon svega nisam želela da viđam nikoga, skrivala sam se u kući i otkazala čitavu promotivnu turneju za The Simple Life."

Hilton je dodala i da veruje kako se od tog događaja "nikada neće oporaviti".

"Danas bi to bilo protivzakonito"

Hilton je i ranije isticala da bi današnja objava ovakvih snimaka bila tretirana kao oblik osvetničke pornografije. U razgovoru za The Sunday Times rekla je: "Danas bi to bilo protivzakonito. Ljudi shvataju koliko je to bilo pogrešno. I meni je, iskreno, bilo iscjeljujuće čuti kada mi neko kaže: "Vau, Paris je bila tinejdžerka, a iskoristio ju je stariji muškarac."

