Slušaj vest

Bruklin Bekam i njegova supruga, Nikola Pelc, upleteni su u porodičnu svađu sa roditeljima i širom porodicom. Ovog puta, u priči su imenovani Alana Hadid, sestra supermodela Džidži i Bele Hadid i Anvara Hadid, sa kojim je Nikola bila u vezi od 2016. do 2018. godine, godinu dana pre nego što je upoznala Bruklin.

Alana Hadid Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Alana (40) je progovorila o Bruklinovoj objavi u kojoj kritikuje njegove roditelje i tvrdi da ga je njegova majka Viktorija nazvala „zlim“ u znak lojalnosti njegovoj ženi, Nikoli.

„Nikola godinama želi slavu“

Uprkos Bruklinovoj molbi za privatnost, Alana je odgovorila na komentar fotografa Eli Rezkalaha na Instagramu:

„Završavam osam pasusa o prljavom vešu porodice sa 'sve što želimo je privatnost' je sve što treba da znam.“

Nastavljajući, Alana je dodala:

Alana Hadid prozica bivšu jetrvu Nikolu Pelc Foto: Printscreen/Instagram

„U pravu si, a ta devojka uopšte ne želi privatnost – ona pokušava da bude poznata već deset godina.“

Njena izjava dolazi nakon što izvori tvrde da je Nikola „izazvala napetost“ u porodici Hadid dok je bila u vezi sa Anvarom, kada je mladić prestao da komunicira sa porodicom.

Par je u to vreme imao 22 i 17 godina, i iako nije bilo zvaničnih izveštaja, kružile su glasine da se Anvar otuđio od svoje porodice.

„Nikola i Hadidovi – prijateljski početak“

U početku je Nikola ostavila dobar utisak na porodicu Hadid. Redovno je pratila Anvarove sestre na crvenom tepihu i objavljivala slatke selfije sa njegovom majkom Jolandom. U intervjuima je opisivala Anvara kao „anđela“ i naglašavala koliko voli njegovu porodicu.

Pogledajte u galeriji fotografije Nikole Pelc i Anvara Hadida:

1/5 Vidi galeriju Nikola Pelc i Anvar Hadid su bili u vezi od 2016. do 2018. godine, godinu pre nego što je upoznala Bruklina. Foto: PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia, Steven Ferdman / Everett / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Pojavile su se čak i fotografije sa plavim peškirima na glavama dok su se družili jednog kišnog dana na istočnoj obali SAD.

Od prijateljstva do napetosti

Prema pisanju Dejli mejla, odnos između Nikole i Hadidovih se vremenom pogoršao. Nikola je navodno počeo da „prekida praćenje“ cele porodice na društvenim mrežama, što je stvorilo dodatnu napetost.

U najnovijoj porodičnoj svađi, Nikola je bio u centru eksplozivne objave Bruklina na Instagramu. U saopštenju od šest stranica, Bruklin je izjavio da nema želju da se pomiri sa svojom porodicom, ističući da njegovi roditelji godinama pokušavaju da kontrolišu narativ i da štete njegovom odnosu sa suprugom.

Porodice Pelc i Bekam: novac naspram slave

Pogledajte u galeriji fotografije Nikole sa porodicom Bekam:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Nikolina porodica, koju predvodi otac Nelson Pelc, procenjuje se na od neverovatnih 1,5 milijarde dolara, dok se Bekamovi, Viktorija i Dejvid, procenjuju na oko 500 miliona dolara. Međutim, prema izvorima, upravo je slava Bekamovih navodno privukla „žednog slave“ Nikolu.

Nikola je ranije izjavila da njena porodica „nije u centru pažnje“ i da nisu navikli na holivudski način života. Odrasla je u Vestčesteru, blizu Njujorka, u porodici koja je više cenila sport i školu nego društvene mreže i medijsku izloženost.

Glumačka karijera i poznati bivši partneri

Pogledajte u galeriji footgrafije porodice Nikole Pelc:

1/7 Vidi galeriju Proslava rođendana oca Nikole Pelc Bekam Foto: Printscreen/Instagram/Nicola

Nikola je poznata po ulogama u filmu Transformersi: Doba istrebljenja i seriji Bejts Motel, a trenutno je uključena u indi film Prima, o čemu je sa oduševljenjem obavestila svoje pratioce:

„Zaista sam počastvovana što je toliko talentovanih kreativaca udružilo snage za Primu. I dalje mi se čini nestvarno da su mi se snovi ostvarili.“

Pored Anvara Hadida, Nikola je navodno u prošlosti bila u vezama sa Brentonom Tvejtsom, Kameronom Fulerom, pevačem grupe LANY Polom, pa čak i Džastinom Biberom.

Video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc