Glumac Branislav Bane Tomašević sa suprugom Jelenom i trojicom sinova dane provodi kvalitetno i diše punim plućima u gazdinstvu koje poseduju u selu nadomak Gornjeg Milanovca.

- U selu sam, i baš dok pričam sa vama, deca me dozivaju, viču: "Ručak!". Ovde je jedna posebna dimenzija života, pravi život! Imam kontakt sa prirodom, bez buke i haosa. Gledam svoje kokoške, prvi put sam ih pustio u prirodu. Kupio sam 40 pilića i podgajio ih, pravi su, divlji, oni što šetaju po dvorištu i kljucaju - otkrio je ranije Bane za Blic.

Život u prirodi - život sa manje stresa

Kako je objasnio, prestonicu je zamenio seoskom idilom zbog manjeg stresa, a uživa u tome da gaji svoje povrće i životinje.

- Gajim životinje, imam svinje i ovce takođe. Imam svoju baštu, paradajz, krastavac, tikvice. Nije mi teško da sve radim, u detinjstvu sam dolazio na selo kod bake i deke, oduvek sam voleo tu da boravim. Kada sam ovde, nema stresa uopšte. Čim čovek sedne u auto i 30 metara napravi, nešto se desi, odmah neka nervoza. Ovde je to drugačije - otkrio je glumac i dodao:

- Ljudi treba da se vrate prirodi, da ekološku svest probude, da nauče da bolje brinu o prirodi. Toliko je sve zagađeno i smeće je na sve strane, angažujemo decu da čistimo divlje deponije i sav taj haos sređujemo.

Bane Tomašević sa suprugom Foto: Nemanja Nikolić

Razvio biznis sa višnjama

Posebnu pažnju na svom imanju posvetio je sadnicama višanja, a biznis je lako počeo da se širi.

- Zasadio sam mnogo stabala višnje na imanju na kojem se rodio moj otac, to je moja dedovina, kao i mog brata. Sagradili smo i kuću. Zatim sam dokupio nekoliko obližnjih hektara zemlje i napravio zasad od 1.000 stabala višnje. Ideja mi je da razvijem posao proizvodnje voća i usput razmatram sve mogućnosti za preradu i pravljenje proizvoda od tog voća. Imam spremnu zemlju za još 1.200 stabala višnje, a na imanju imam i više sorti šljiva koje je su još ranije zasađene - kazao je jednom prilikom Bane.

