Dominik Dan bila je rođena 23. novembra 1959. godine u Santa Moniki u porodici Elen, naslednice rančerskog imanja i Dominika, pisca, glumca i holivudskog producenta.

Svoju karijeru je započela u filmu "Dnevnik tinejdžerske autostoperke" 1979. godine, a potom je nastavila da glumi u popularnim serijama 1980-ih godina, kao što su "Lu Grant", "Porodica", "Heart to heart" i "Slava".

Uloga u horor filmu "Poltergajst" ju je učinilo glumicom u usponu, a trebalo je da glumi i u nastavku pomenutog filma. Međutim, sudbina je želela drugačije, njena životna priča prekinuta je nasilno.

Dominik Dan je imala samo 22 godine kada je ubijena ispred svoje kuće u zapadnom Holivudu, a njen život je prekinuo njen bivši partner.

Kobna ljubav

Džona Svinija Dominik je upoznala na zabavi 1981. godine. Imali su burnu romansu i već u roku od nekoliko nedelja su počeli da žive zajedno.

Međutim, on je bio dosta agresivan i fizički ju je zlostavljao. U incidentu koji se dogodio u avgustu 1982. godine, Džon Svini ju je navodno zgrabio za kosu i bukvalno iščupao dlake iz korena. Nakon toga, glumica je otišla kod svoje majke, a Džon ju je pratio i lupao po vratima i prozorima kako bi ga pustila unutra.

Međutim, Dominik se vratila u njihov zajednički dom nekoliko dana kasnije. Mesec dana kasnije, došlo je do još jednog incidentan kada je Džon pokušao da je zadavi, ali je Dominik uspela da pobegne kroz prozor. Tada je definitivno stavila tačku na njihovu vezu.

Međutim, mesec dana kasnije, 30. oktobra, Svini se pojavio u glumičinoj kući dok je ona vežbala replike sa glumcem, Dejvidom Pakerom.

Insistirao je da razgovara sa njom, pa su započeli razgovor ispred kuće. Međutim, iz razgovora je usledio fizički obračun, pa je Parker pozvao policiju, ali je bilo prekasno.

Džon Svini je dotad zadavio Dominik u dvorištu ispred njene kuće.

- Ubio sam svoju devojku i pokušao sam da ubijem sebe- rekao je Svini policajcima kada su došli.

Iako je glumica prebačena živa u bolnicu, njene moždane funkcije su bile mrtve. Pet dana kasnije, njeni roditelji su pristali da je isključe sa aparata za održavanje života.

Sramna presuda

Godinu dana kasnije nakon ubistva, Džon Svini je oslobođen optužbi za ubistvo drugog stepena, ali je proglašen krivim za blaže optužbe za namerno ubistvo iz nehata i dodatno za prekršaj napada zbog septembarske svađe sa Danom. Osuđen je na šest godina zatvora sa dodatnih šest meseci za optužbu za napad.

Svini je pušten na uslovnu slobodu nakon što je odslužio dve i po godine.

Prokletstvo filma?

Nakon smrti popularne glumice, dosta se pričalo o prokletstvu "Poltergajsta" budući da su još neki članovi ekipe preminuli.

Heder O'Rurk je imala 12 godina kada je umrla od septičkog šoka.

Džulijan Bek, glumac koji je bio zao duh u filmu, umro je od raka, a njegov kolega Vil Sampson koji je glumio dobrog duha, umro je od komplikacija nakon transplatacije srca.

