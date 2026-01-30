Slušaj vest

Glumac Andrija Kuzmanović 2023. godine postao je otac sina Ignjata, a iako sa majkom deteta ne živi, ne krije da mu je roditeljstvo donelo novu životnu perspektivu. Kako je više puta isticao, očinstvo je za njega jedno od najlepših iskustava i nešto što ga je promenilo na bolje.

Na pragu četrdesetih, Kuzmanović je ušao u jednu potpuno novu ulogu - onu koja, kako kaže, sa sobom nosi veliku odgovornost, ali i ogromnu radost.

U kakvom je odnosu sa majkom svog deteta?

Andrija Kuzmanović i majka njegovog sina nisu u bračnoj ili stalnoj emotivnoj vezi. Prema domaćim medijima, glumac je sina dobio sa jednom svojom bliskom prijateljicom, koja mu u jednom trenutku jeste postala i emotivna partnerka, ali njihova veza nikada nije ozvaničena kao dugoročna veza niti brak.

Andrija se nije detaljno oglašavao o njihovom odnosu, pa javno nema jasnih podataka o tome koliko su dugo bili u vezi, kada su i zašto se razdvojili ili gde tačno stoje kao par danas.

"Trudim se koliko mogu"

U razgovoru za "Blic", glumac je iskreno govorio o tome kako doživljava svoju ulogu oca i da li sebe smatra uspešnim roditeljem.

"Verujem da ću biti sve uspešniji. Moja situacija je takva da ne živim sa svojim sinom, ali se trudim koliko mogu. Siguran sam da ćemo iz godine u godinu, kako on bude sve stariji, biti sve bliži", rekao je Kuzmanović.

Vrednosti koje nosi iz detinjstva

Govoreći o sopstvenom odrastanju, Andrija je istakao da su ga roditelji naučili najvažnijim životnim lekcijama - otvorenoj komunikaciji i razumevanju.

Andrija Kuzmanović na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

"Moji roditelji su me naučili da se sve stvari mogu iskomunicirati i razumeti. Odrastao sam u bloku, beton me je sačekao vrlo rano, bili smo nestašni, ali su nas naučili kako da budemo ljudi i da sačuvamo prave vrednosti. To su stvari koje želim da prenesem na mlađe generacije", ispričao je glumac.

Odnos sa ocem kao primer

Kuzmanović se prisetio i odnosa sa svojim ocem, naglašavajući da su imali dobru komunikaciju, čak i u situacijama koje su ranije smatrane neprihvatljivim.

"Tata i ja smo se dobro razumeli, bez obzira na to što je i on bio u umetnosti. Svako je imao svoj put. Dok nije preminuo, mnogi nisu ni znali da sam njegovo dete. To je nešto što bih voleo da prenesem dalje - slobodu i samostalnost", rekao je Andrija.

Životna filozofija posle četrdesete

Andrija Kuzmanović Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Ulazak u petu deceniju doneo mu je i drugačiji pogled na svakodnevne stvari. Kako kaže, danas se trudi da manje brine i više uživa u trenutku.

"Treba uživati u svakom trenutku. Nema potrebe nervirati se u prevozu ili saobraćaju. Vraćam se u mod "ko tebe kamenom, ti njega hlebom". Moj drugar Smoke Mardeljano me je naučio da, ako ti neko pošalje uvredu, a ti je ne primiš - kome se ona vraća? Jednostavno je, samo treba malo vežbe", zaključio je Kuzmanović.

