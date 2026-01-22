Objavljivanje nominacija za Oskara donosi veliku borbu: Leonardo DiKaprio, film „Hamnet“, vampirski horor „Grešnici“ i povratak Konana O’Brajena.
Objavljene nominacije za Oskara: Evo ko su najveći favoriti na prestižnu nagradu
Oskar 2026. bliži se velikim koracima, a nominacije su konačno objavljene! U fokusu su filmovi koji su obeležili proteklu godinu, od političkih trilera i horora, do animiranih i dokumentarnih ostvarenja. Pogledajte ko se bori za prestižne zlatne statue u svakoj kategoriji.
Najbolji film
Timtoi Šalame ufilmu Marti Veličanstveni Foto: Blitz Film
- Bugonija (Bugonia)
- F1 (F1)
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Marti Veličanstveni (Marty Supreme)
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Tajni agent (The Secret Agent)
- Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Grešnici (Sinners)
- Snove o vozovima (Train Dreams)
Najbolji glumac
- Timoti Šalame – Marti Suprim (Marty Supreme)
- Leonardo Dikaprio – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Itan Hok – Plavi mesec (Blue Moon)
- Majkl B. Džordan – Grešnici (Sinners)
- Vagner Moura – Tajni agent (The Secret Agent)
Najbolja glumica
- Džesi Bakli – Hamnet (Hamnet)
- Rouz Birn – Da sam imala noge, šutnula bih te (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kejt Hadson – Pesma otpevana u plavo (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Ema Stoun – Bugonija (Bugonia)
Ema Stoun osvojila je Oskara za najbolju glumicu 2024 godine Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Najbolji sporedni glumac
- Benisio del Toro – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Džejkob Elordi – Frankenštajn (Frankenstein)
- Delroj Lindo – Grešnici (Sinners)
- Šon Pen – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Stelan Skarsgord – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
Najbolja sporedna glumica
- El Faning – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lileaš – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Ejmi Madigan – Oružje (Weapons)
- Vunmi Mosaku – Grešnici (Sinners)
- Tejana Tejlor – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
Najbolja režija
Ekipa filma Hamnet na crvenom tepihu Zaltnih globusa 2026 Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
- Kloi Džao – Hamnet (Hamnet)
- Džoš Safdi – Marti Suprim (Marty Supreme)
- Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Joakim Trir – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Rajan Kugler – Grešnici (Sinners)
Najbolji originalni scenario
- Plavi mesec (Blue Moon)
- Bio je to samo nesrećan slučaj (It Was Just an Accident)
- Marti Suprim (Marty Supreme)
- Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Grešnici (Sinners)
Najbolji adaptirani scenario
- Bugonija (Bugonia)
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Snove o vozovima (Train Dreams)
Najbolji animirani dugometražni film
Oskar Foto: EPA Caroline Berhman
- Arko (Arco)
- Elio (Elio)
- K-pop lovci na demone (KPop Demon Hunters)
- Mala Ameli ili lik kiše (Little Amélie or the Character of Rain)
- Zootropolis 2 (Zootopia 2)
Najbolji animirani kratkometražni film
- Leptir (Butterfly)
- Zimzelen (Forevergreen)
- Devojčica koja je plakala bisere (The Girl Who Cried Pearls)
- Plan za penziju (Retirement Plan)
- Tri sestre (The Three Sisters)
Najbolji igrani kratkometražni film
- Mrlja mesara (Butcher’s Stain)
- Period drama Džejn Ostin (Jane Austen’s Period Drama)
- Dorotin prijatelj (A Friend of Dorothy)
- Pevači (The Singers)
- Dvoje ljudi koji razmenjuju pljuvačku (Two People Exchanging Saliva)
Najbolji dokumentarni dugometražni film
- Rešenje iz Alabame (The Alabama Solution)
- Dođi da me vidiš u dobrom svetlu (Come See Me in the Good Light)
- Probijanje kroz stene (Cutting Through Rocks)
- Gospodin Niko protiv Putina (Mr. Nobody Against Putin)
- Savršeni komšija (The Perfect Neighbor)
Najbolji dokumentarni kratkometražni film
Foto: EPA Caroline Berhman
- Sve prazne sobe (All Empty Rooms)
- Naoružan samo kamerom: život i smrt Brenta Renoa (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud)
- Deca više ne postoje: „Bila su i nestala“ (Children No More: “Were and Are Gone”)
- Đavo je zauzet (The Devil is Busy)
- Savršena neobičnost (Perfectly a Strangeness)
Najbolja montaža
- F1 (F1) – Stiven Mirion
- Marti Suprim (Marty Supreme) – Ronald Bronstin i Džoš Safdi
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another) – Endi Jurgensen
- Sentimentalna vrednost (Sentimental Value) – Olivije Bug
- Grešnici (Sinners) – Majkl P. Šover
Najbolji kostim
- Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Marti Suprim (Marty Supreme)
- Grešnici (Sinners)
Najbolja šminka i frizura
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Kokuho (Kokuho)
- Grešnici (Sinners)
- Mašina za razbijanje (The Smashing Machine)
- Ružna polusestra (The Ugly Stepsister)
Najbolja originalna muzika
film Frankenštajn Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia
- Bugonija (Bugonia)
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Grešnici (Sinners)
Najbolja fotografija
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Marti Suprim (Marty Supreme)
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Grešnici (Sinners)
- Snove o vozovima (Train Dreams)
Najbolji međunarodni film
- Brazil – Tajni agent (The Secret Agent)
- Francuska – Bio je to samo nesrećan slučaj (It Was Just an Accident)
- Norveška – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Španija – Sirat (Sirât)
- Tunis – Glas Hind Radžab (The Voice of Hind Rajab)
Najbolja originalna pesma
Foto: EPA Caroline Berhman
- „Dear Me“ – iz filma Dajana Voren: Nezaustavljiva (Diane Warren: Relentless)
- „Golden“ – iz filma K-pop lovci na demone (KPop Demon Hunters)
- „I Lied to You“ – iz filma Grešnici (Sinners)
- „Sweet Dreams of Joy“ – iz filma Viva Verdi! (Viva Verdi!)
- „Train Dreams“ – iz filma Snove o vozovima (Train Dreams)
Najbolja scenografija
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Marti Suprim (Marty Supreme)
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Grešnici (Sinners)
Najbolji zvuk
- F1 (F1)
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Grešnici (Sinners)
- Sirat (Sirât)
Bred Pit u filmu F1 Foto: Blitz Film
Najbolji vizuelni efekti
- Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)
- F1 (F1)
- Svet iz doba jure: Preporod (Jurassic World Rebirth)
- Izgubljeni autobus (The Lost Bus)
- Grešnici (Sinners)
