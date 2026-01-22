Slušaj vest

Oskar 2026. bliži se velikim koracima, a nominacije su konačno objavljene! U fokusu su filmovi koji su obeležili proteklu godinu, od političkih trilera i horora, do animiranih i dokumentarnih ostvarenja. Pogledajte ko se bori za prestižne zlatne statue u svakoj kategoriji.

Najbolji film

Timtoi Šalame ufilmu Marti Veličanstveni
Timtoi Šalame ufilmu Marti Veličanstveni Foto: Blitz Film

  • Bugonija (Bugonia)
  • F1 (F1)
  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Marti Veličanstveni (Marty Supreme)
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Tajni agent (The Secret Agent)
  • Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Grešnici (Sinners)
  • Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolji glumac

  • Timoti Šalame – Marti Suprim (Marty Supreme)
  • Leonardo Dikaprio – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Itan Hok – Plavi mesec (Blue Moon)
  • Majkl B. Džordan – Grešnici (Sinners)
  • Vagner Moura – Tajni agent (The Secret Agent)

Najbolja glumica

  • Džesi Bakli – Hamnet (Hamnet)
  • Rouz Birn – Da sam imala noge, šutnula bih te (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Kejt Hadson – Pesma otpevana u plavo (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Ema Stoun – Bugonija (Bugonia)
Ema Stoun osvojila je Oskara za najbolju glumicu 2024 godine
Ema Stoun osvojila je Oskara za najbolju glumicu 2024 godine Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najbolji sporedni glumac

  • Benisio del Toro – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Džejkob Elordi – Frankenštajn (Frankenstein)
  • Delroj Lindo – Grešnici (Sinners)
  • Šon Pen – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Stelan Skarsgord – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)

Najbolja sporedna glumica

  • El Faning – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Inga Ibsdotter Lileaš – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Ejmi Madigan – Oružje (Weapons)
  • Vunmi Mosaku – Grešnici (Sinners)
  • Tejana Tejlor – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)

Najbolja režija

Ekipa filma Hamnet na crvenom tepihu Zaltnih globusa 2026
Ekipa filma Hamnet na crvenom tepihu Zaltnih globusa 2026 Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

  • Kloi Džao – Hamnet (Hamnet)
  • Džoš Safdi – Marti Suprim (Marty Supreme)
  • Pol Tomas Anderson – Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Joakim Trir – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Rajan Kugler – Grešnici (Sinners)

Najbolji originalni scenario

  • Plavi mesec (Blue Moon)
  • Bio je to samo nesrećan slučaj (It Was Just an Accident)
  • Marti Suprim (Marty Supreme)
  • Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Grešnici (Sinners)

Najbolji adaptirani scenario

  • Bugonija (Bugonia)
  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolji animirani dugometražni film

xxx01 EPA Caroline Brehman.jpg
Oskar Foto: EPA Caroline Berhman

  • Arko (Arco)
  • Elio (Elio)
  • K-pop lovci na demone (KPop Demon Hunters)
  • Mala Ameli ili lik kiše (Little Amélie or the Character of Rain)
  • Zootropolis 2 (Zootopia 2)

Najbolji animirani kratkometražni film

  • Leptir (Butterfly)
  • Zimzelen (Forevergreen)
  • Devojčica koja je plakala bisere (The Girl Who Cried Pearls)
  • Plan za penziju (Retirement Plan)
  • Tri sestre (The Three Sisters)

Najbolji igrani kratkometražni film

  • Mrlja mesara (Butcher’s Stain)
  • Period drama Džejn Ostin (Jane Austen’s Period Drama)
  • Dorotin prijatelj (A Friend of Dorothy)
  • Pevači (The Singers)
  • Dvoje ljudi koji razmenjuju pljuvačku (Two People Exchanging Saliva)

Najbolji dokumentarni dugometražni film

  • Rešenje iz Alabame (The Alabama Solution)
  • Dođi da me vidiš u dobrom svetlu (Come See Me in the Good Light)
  • Probijanje kroz stene (Cutting Through Rocks)
  • Gospodin Niko protiv Putina (Mr. Nobody Against Putin)
  • Savršeni komšija (The Perfect Neighbor)

Najbolji dokumentarni kratkometražni film

xxx02 EPA Caroline Brehman.jpg
Foto: EPA Caroline Berhman

  • Sve prazne sobe (All Empty Rooms)
  • Naoružan samo kamerom: život i smrt Brenta Renoa (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud)
  • Deca više ne postoje: „Bila su i nestala“ (Children No More: “Were and Are Gone”)
  • Đavo je zauzet (The Devil is Busy)
  • Savršena neobičnost (Perfectly a Strangeness)

Najbolja montaža

  • F1 (F1) – Stiven Mirion
  • Marti Suprim (Marty Supreme) – Ronald Bronstin i Džoš Safdi
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another) – Endi Jurgensen
  • Sentimentalna vrednost (Sentimental Value) – Olivije Bug
  • Grešnici (Sinners) – Majkl P. Šover

Najbolji kostim

  • Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)
  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Marti Suprim (Marty Supreme)
  • Grešnici (Sinners)

Najbolja šminka i frizura

  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Kokuho (Kokuho)
  • Grešnici (Sinners)
  • Mašina za razbijanje (The Smashing Machine)
  • Ružna polusestra (The Ugly Stepsister)

Najbolja originalna muzika

film Frankenštajn
film Frankenštajn Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

  • Bugonija (Bugonia)
  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Grešnici (Sinners)

Najbolja fotografija

  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Marti Suprim (Marty Supreme)
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Grešnici (Sinners)
  • Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolji međunarodni film

  • Brazil – Tajni agent (The Secret Agent)
  • Francuska – Bio je to samo nesrećan slučaj (It Was Just an Accident)
  • Norveška – Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
  • Španija – Sirat (Sirât)
  • Tunis – Glas Hind Radžab (The Voice of Hind Rajab)

Najbolja originalna pesma

Foto: EPA Caroline Berhman

  • „Dear Me“ – iz filma Dajana Voren: Nezaustavljiva (Diane Warren: Relentless)
  • „Golden“ – iz filma K-pop lovci na demone (KPop Demon Hunters)
  • „I Lied to You“ – iz filma Grešnici (Sinners)
  • „Sweet Dreams of Joy“ – iz filma Viva Verdi! (Viva Verdi!)
  • „Train Dreams“ – iz filma Snove o vozovima (Train Dreams)

Najbolja scenografija

  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Marti Suprim (Marty Supreme)
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Grešnici (Sinners)

Najbolji zvuk

  • F1 (F1)
  • Frankenštajn (Frankenstein)
  • Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
  • Grešnici (Sinners)
  • Sirat (Sirât)
Bred Pit u filmu F1
Bred Pit u filmu F1 Foto: Blitz Film

Najbolji vizuelni efekti

  • Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)
  • F1 (F1)
  • Svet iz doba jure: Preporod (Jurassic World Rebirth)
  • Izgubljeni autobus (The Lost Bus)
  • Grešnici (Sinners)
