Slušaj vest

Bruklin Bekamizneo je na šest strana bolne detalje o porodičnom raskolu. Ono što je tinjalo godinama, doživelo je erupciju koja je očekivano veoma pogodila njegove roditelje i ostale članove porodice, od kojih se distancirao. Braću Kruza i Romea, kao i majku i oca, blokirao je na društvenim mrežama. Jedino brine o sestri Harper i ne bi voleo da afera utiče na nju, tvrde izvori.

Razmatra se šta je od onoga što je napisao tačno, a šta ne. Viktorija Bekam skandal doživljavala kao poraz života i izuzetno teško podnosi ismevanje na društvenim mrežama, koje je pokrenula izjava njenog sina o blamantnom prvom plesu na njegovoj svadbi 2022. godine.

Bruklin i Nikola Pelc sa Bekamovima u doba ljubavi:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Nesuđena svekrva Nikole Pelc kontaktirala Viktoriju Bekam

Čim je porodična drama eskalirala, čuvena manekenka koja je mogla da postane svekrva Nikoli Pelc, pa samim tim i da vrlo verovatno doživi isto što sada proživljava Viktorija Bekam, kontaktirala je dizajnerku kako bi joj pružila podršku, piše The Mirror.

Jolanda Hadid se javila Viktoriji Bekam preko društvenih mreža, poslala joj je mnogo ljubavi, a čuvena Poš je poručila da je "Dejvid njen vitez u sjajnom oklopu, kao što je oduvek i bio".

Jolanda Hadid Foto: Profimedia

Dejvid Bekam je uz suprugu, za razliku od Jolande Hadid koja nije uvek imala podršku svog muža, makar ne zvanično, jer se od drugog supruga Dejvida Fostera razvela 2017. Bilo je to godinu dana pre okončanja veze Nikole Pelc i njenog sina Anvara Hadida.

Da stvari budu još luđe, pre nekoliko godina kružile su glasine da je Dejvid Bekam flerovato sa Belom Hadid, ćerkom Joalnde Hadid, pa su čuvene porodice i na taj način povezane.

Megan Markl gde god se okrenete

Podsetimo, muzički producent Dejvid Foster oženio se dve godine nakon razvoda od Jolande glumicom Ketrin Mekfi koja je prijateljica sa Megan Markl.

Viktoriji padne mrak na oči kada čuje ime Megan Markl. Iako je bila na njenom i Harijevom venčanju 2018. u Vindzoru, kasnije su prekinuli odnose jer ju je vojvotkinja od Saseksa optužila da medijima dostavlja privatne priče o njoj, što je porodica Bekam negirala.

Tokom pretodne godine Bekamovi na jednoj i Megan i Hari na drugoj strani pokrenuli su slične projekte na Netfliksu što je dodatno usijalo tenzije. Megan je pobesnela jer je Viktorijin dokumentarni serijal bacio u drugi plan njen kulinarski šou.

Dejvid Bekam i Viktorija Bekam Foto: Profimedia

A tokom Megzita 2020. i u godinama koje su usledile, Viktorija se dodatno distancirala od Megan i Harija kako bi zaštitila brend svoje porodice i sačuvala dobre odnose sa britanskom kraljevskom porodicom. Posle Megzita usledio je Megzit 2 i sličnosti između ta dva raskola su ogromne.

Nikola Pelc i Anvar Hadid:

1/5 Vidi galeriju Nikola Pelc i Anvar Hadid su bili u vezi od 2016. do 2018. godine, godinu pre nego što je upoznala Bruklina. Foto: PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia, Steven Ferdman / Everett / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Ima mnogo silčnosti i između drame u porodici Hadid i one koja je zadesila Bekamove.

Nesuđeni svekar Nikole Pelc je prijatelj Marka Jarića

Nikola Plec je imala 22, a Anvar Hadid 18 godina kada su 2016. počeli vezu. Podsetimo, Jolanda Hadid je sina dobila sa bivšim suprugom Mohamedom Hadidom sa kojim je bila u braku do 1994. do 2000.

Mohamed i Bela Hadid Foto: Profimedia

Imaju i ćerke, svetski poznate manekenke Belu i Điđi Hadid, koja se navodno verila sa glumcem i rediteljem Bredlijem Kuperom. Mohamed Hadid iz prethodnog braka ima dve ćerke, a javnost ne tako davno saznala da ima još jednu naslednicu.

Điđi, Bela i Anvar Foto: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mohamed je rođen u Palestini, u muslimanskoj porodici. Bavi se izgradnjom luksuznih nekretnina na Bel Eru u Los Anđelesu. Često se viđao u društvu našeg proslavljenog košarkaša Marka Jarića, a obojica pripadaju društvenoj eliti u ovom američkom gradu. Spajao ih je i posao pa su mediji pisali da je čuveni sportista zainteresovan za investiranje u skupocene nekretnine u Kaliforniji.

"Neće moći ove noći"

Mohamed i njegova bivša žena mogli su da dožive istu sudbinu kao Bekamovi, ali je Jolanda, kako se pisalo, to sprečila.

Nikola i Anvar Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po principu "neće moći ove noći", danska modna zvezda negirala je navode da je njen sin prestao da komunicira sa rodteljima. Sumnjalo se da je veza sa Nikolom uticala na to, jer su se vremenski poklopili romansa i njegovo udaljavanje od porodice.

"Mislim da se mnogi ljudi boje ako odu ili nestanu na neko vreme. Sve će se srušiti, vratiće se i neće biti mesta za njih, mislim da je odsutnost bila dobra za sve nas", izjavio je svojevremeno maneken Anvar Hadid o kojem je Nikola ovako govorila:

Jolanda Hadid sa Anvarom Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

"Iskreno, on je anđeo. On je tako neverovatna osoba. Dolazi iz tako sjajne porodice. Điđi i Bela su tako, tako slatke. Jednostavno jako volim njegovu porodicu. To su ženstvene, snažne devojke. Imati njih u blizini je izuzetno".

Nikola Pelc je nakon raskida sa Anvarom, koji je bio i u vezi sa albanskom pevačicom Duom Lipom, otpratila sve članove porodice Hadid na Instagramu, a sada je sa svog profila uklonila sve postove u vezi sa porodicom Bekam.

"Noćna mora za svaku svekrvu"

Javnost je ubeđena da je Nikola pokrenula raskol i u porodici Hadid. "Ona je noćna mora svake žene koja ima sina, koliko ja znam. Jolanda i Viktorija su veoma atraktivne pa je Bruklin morao da podrži svoju ženu", komentarišu na X mreži.

Jolanda i Anvar Foto: Gustavo Caballero / Getty images / Profimedia

Ako je posredi isključivo rivalitet snaje i svekrve, onda su mnogi drugi ozbiljniji razlozi pali u vodu. Ipak, zna se da je takav sukob često i nerešiv.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: