Slušaj vest

Dejvid i Viktorija Bekam navodno su ozbiljno narušili odnose sa roditeljima Nikole Pelc još pre venčanja njihovog sina Bruklina, i to zbog jednog poteza koji je shvaćen kao velika uvreda.

Slavni par, koji je od skromnih početaka izgradio poslovnu imperiju vrednu oko 500 miliona funti, našao se u neuobičajenoj situaciji da bude manje bogata strana kada su upoznali miliјardere Nelsona i Klaudiju Pelc, Nikolíne roditelje.

To, čini se, nisu uzeli u obzir kada su u julu 2020. godine, po popuštanju prvih korona-mera, prvi put posetili njihovu vilu vrednu 76 miliona funti u Palm Biču.

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Ponašali su se kao da su važniji

Prema pisanju Daily Maila, Bekamovi ni tada nisu spustili gard – naprotiv. Izvor tvrdi:

„Kada su prvi put došli u kuću Pelcovih, Bekamovi su poslali svoje obezbeđenje unapred da ‘pročešlja’ imanje. Utisak je bio da time poručuju da su važniji od Pelcovih. Bio je to možda jednostavan propust, ali veoma loš početak.“

Sukob oko venčanja: dve ceremonije ili jedna?

Odnosi se, prema navodima, nisu popravili ni kasnije naprotiv, dodatno su se zategli zbog neslaganja oko samog venčanja. Bekamovi su navodno želeli dve ceremonije jednu u Americi, drugu u njihovom imanju u Kotsvoldsu, gde je Bruklin proslavio 21. rođendan

S druge strane, tradicionalni Pelcovi insistirali su na samo jednoj velikoj ceremoniji, i to u njihovoj raskošnoj kući na Floridi, uz organizaciju Klaudije Pelc, poznate po glamuroznim događajima.

Na kraju su Pelcovi pobedili, a vila u Palm Biču postala je jedina lokacija venčanja

Milijarder Nelson Pelc je otac Nikol Pelc:

1/7 Vidi galeriju Milijarder Nelson Pelc je otac Nikole Pelc. Za njega kažu da je čovek sa opasnim vezama. Foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Bruklinova ispovest koja je uzdrmala svet

Ove nedelje Bruklin Bekam je šokirao javnost otkrivši kako se zaista osećao na sopstvenom venčanju. U eksplozivnoj izjavi tvrdi da ga je majka Viktorija nazvala „zlim“ jer je želeo da za glavnim stolom sede: njegova dugogodišnja dadilja Sandra, Nikolína baka koja je preminula.

Obe su, kako je naveo, bile udovice, zbog čega je smatrao da zaslužuju posebno mesto.

Viktorija je preotela prvi ples

Još šokantnija bila je njegova tvrdnja da je Viktorija „preotela“ prvi ples mladenaca. Bruklin kaže da je bio užasno posramljen kada je njegova majka plesala s njim „neprimereno“ pred 500 zvanica, dok je Nikola stajala po strani. Na internetu su se pojavili brojni memovi, a izvori tvrde da je Viktorija zbog svega bila potpuno slomljena.

Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabeckham

Drama oko venčanice

Bruklin je takođe izjavio da je Viktorija u poslednjem trenutku povukla ponudu da dizajnira Nikolinu venčanicu. Međutim, tu tvrdnju je osporila Lesli Fremar, stilistkinja i saradnica modne kuće Valentino. Govoreći za Vogue, rekla je da je haljina rađena punih godinu dana, uz dve probe u SAD, kao i njen lični odlazak u Valentino sedište u Rimu.

„To je bilo vrhunsko iskustvo. Jednostavnost haljine bila je veličanstvena. Odustali smo čak i od veza jer nije bio potreban.“

Nikola je ranije izjavila da je razlog promene to što Viktorijin atelje nije mogao da završi haljinu na vreme, a u intervjuu za The Sunday Times umanjila je priče o porodičnoj svađi:

„To nije feud! Stalno viđam tu reč svuda. Nijedna porodica nije savršena.“

Ipak, kasnije je priznala da ju je svekrva ignorisala nakon cele priče oko venčanice.

Bruklin, koji je ceo život pod reflektorima, optužio je majku da je „konstantno nepoštovala“ Nikolu još od početka njihove veze 2019. godine.

Tvrdi da je Viktorija namerno ponovno uvodila žene iz njegove prošlosti u njihov život, što je izazivalo ozbiljne tenzije.

(Kurir.rs/DailyMail)