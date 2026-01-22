Slušaj vest

Bruklin Bekam i Nikola Pelc delovali su bliže nego ikad dok su prvi put viđeni u javnosti nakon njegovog šokantnog napada na roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam.

Ranije ove nedelje, Bruklin (26) je na društvenim mrežama objavio eksplozivnu poruku u kojoj je jasno poručio da ne želi pomirenje sa porodicom nakon ozbiljnog porodičnog raskola.

Nikola Pelc, Bruklin Bekam Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Zaljubljeni prizori iz Malibua

Uprkos burnim dešavanjima, Bruklin i Nikola (31) danas su viđeni u opuštenoj, ali vrlo prisnoj šetnji sa psom u blizini njihove kuće u Malibuu.

Fotografi su zabeležili trenutke u kojima Bruklin grli suprugu i privlači je sebi, par se drži za ruke tokom cele šetnje.

Sve je delovalo kao jasna poruka jedinstva, dok se drama sa porodicom Bekam nastavlja.

„Moj brak je sada moj prioritet“

U svojoj objavi, Bruklin je naglasio da mu je brak sa Nikolom apsolutni prioritet, nakon što je izneo niz ozbiljnih optužbi na račun roditelja.

Među najtežim tvrdnjama bila je ona da je Viktorija „neprimerenim plesom“ uništila njegovo venčanje 2022. godine.

Ovako je bilo na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Bruklin je napisao:

„Narativ da moja supruga kontroliše mene potpuno je pogrešan. Veći deo života bio sam pod kontrolom svojih roditelja. Odrastao sam sa ogromnom anksioznošću. Prvi put u životu, otkako sam se distancirao od porodice, ta anksioznost je nestala. Budim se zahvalan na životu koji sam izabrao i konačno sam pronašao mir. Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima i manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća – za nas i našu buduću porodicu.“

Oglašavanje Bruklina Bekama koje je uzdrmalo javnost:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Nikola optužena da je „gladna slave“

Istog dana, Nikola Pelc našla se na meti javne prozivke. Alana Hadid (40), sestra njenog bivšeg dečka Anvara Hadida, nazvala ju je „željnom slave“. Reagujući na Bruklinovu izjavu u kojoj traži privatnost, jedan komentar je glasio:

„Završiti osam pasusa iznošenja porodičnog prljavog veša sa ‘sve što želimo je privatnost’ – to mi je sve što treba da znam.“

Alana je odgovorila kratko i oštro:

„Tako je. A ta devojka ne želi privatnost, pokušava da postane slavna već deset godina.“

Nikola i Anvar bili su u vezi od 2017. do 2018. godine, pre nego što su raskinuli.

Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Od tajne veze do braka

Nikola i Bruklin su javno potvrdili vezu u januaru 2020., a samo šest meseci kasnije objavili su veridbu. Venčali su se 2022. godine na raskošnoj ceremoniji na Floridi, koja je od tada u centru porodičnih kontroverzi.

Bekamovi zabrinuti: „Ostaće bez ičega“

The Sun je juče objavio da su Dejvid (50) i Viktorija (51) duboko zabrinuti zbog budućnosti svog sina.

Navodno strahuju da bi Bruklin mogao da ostane bez ikakve finansijske sigurnosti ukoliko bi došlo do razvoda, zbog izuzetno strogog predbračnog ugovora. Dodatnu zabrinutost izazvala je i Bruklinova promena profilne fotografije na Instagramu, na kojoj se vidi tetovaža Nikolinih očiju na njegovom vratu.

Izvori tvrde da Bekamovi, koji su ostali zatečeni njegovom izjavom da ne želi pomirenje, veruju da Bruklin sve više posmatra svet isključivo kroz Nikolu.