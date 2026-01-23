Slušaj vest

Porodica Bekam ponovo se našla u centru pažnje britanskih i svetskih medija, ali ovog puta ne zbog mode ili sporta, već zbog ozbiljnog porodičnog razdora. Prema navodima medija, Viktoriju Bekam je duboko pogodila objava njenog sina Bruklina, u kojoj je javno izneo niz teških optužbi na račun svojih roditelja.

Iako su društvene mreže bile preplavljene komentarima o navodno "neprimerenom" plesu Viktorije sa sinom na njegovom venčanju, izvori tvrde da to nije bio glavni razlog njenog emotivnog sloma.

Rečenica koja je ostavila najdublji trag

Kako prenosi Miror, Viktoriju je najviše pogodila poruka sa samog kraja Bruklinove objave, koja je, prema tumačenju bliskih izvora, nosila mnogo dublju i bolniju poruku.

"Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu."

Ova rečenica je, prema navodima britanskih medija, protumačena kao jasan signal da Viktorija možda neće imati mesto u životima Bruklinove buduće dece. To je posebno teško palo bivšoj članici grupe "Spajs Grls", koja nikada nije krila koliko želi da se ostvari u ulozi bake.

Govoreći 2024. godine o toj temi, Viktorija je emotivno izjavila: "Nadam se da ću jednog dana, ako budem blagoslovena, to bi bilo predivno."

Izvor blizak porodici naveo je da je Viktorija "na podu" i da je potpuno zatečena činjenicom da je njen sin odlučio da ovakve stvari iznese javno.

Javne optužbe na račun roditelja

Bruklin Bekam (26) je u objavi na društvenim mrežama otvoreno optužio svoje roditelje, Ser Dejvida Bekama (50) i Viktoriju Bekam (51), za godine, kako tvrdi, kontrole, manipulacije i emocionalnog ponižavanja. Posebnu pažnju javnosti izazvali su njegovi navodi vezani za venčanje sa glumicom i naslednicom Nikole Pelc, koje je održano pred oko 500 zvanica.

"Moja mama je otela moj prvi ples sa mojom ženom, koji je bio planiran nedeljama unapred uz romantičnu ljubavnu pesmu"“, napisao je Bruklin.

U nastavku je opisao kako je, prema njegovim rečima, došlo do neprijatne situacije pred svim gostima.

"Pred naših 500 svatova, Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je po rasporedu trebalo da bude moj romantični ples sa mojom ženom, ali je umesto toga moja mama čekala da pleše sa mnom."

Najkontroverzniji deo njegove objave odnosio se na sam ples, koji je opisao kao izuzetno neprijatan.

"Igrala je veoma neprimereno sa mnom pred svima. Nikada se u životu nisam osećao neprijatnije ili poniženije."

Sporna venčanica i kontradiktorne tvrdnje

Bruklin je u svojoj objavi naveo i da je Viktorija u poslednjem trenutku odustala od ideje da dizajnira venčanicu za Nikolu Pelc, iako je prethodno, kako tvrdi, pokazala veliko interesovanje. Međutim, ovu tvrdnju je u pitanje dovela modna ikona Lesli Fremar. Ona je za Vog izjavila da je venčanica, koju je potpisala modna kuća Valentino, bila u pripremi čitavu godinu dana. Lesli je navela da su održane dve probe u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da je lično boravila u Rimu, u sedištu Valentina, kako bi nadgledala ceo proces izrade.

"To je bilo vrhunsko iskustvo visoke mode. Jednostavnost haljine bila je veličanstvena. Nismo morali da je dodatno ukrašavamo da bismo postigli efekat, pa smo na kraju eliminisali vez."

Viktorija pod pritiskom javnosti

Iako su se na društvenim mrežama pojavili brojni mimovi i podsmešljivi komentari na račun Viktorijinog ponašanja na venčanju, izvori ističu da je prava bol došla iz straha da bi mogla biti isključena iz budućnosti svog sina - i potencijalno iz života unuka koje je oduvek priželjkivala.

Porodica Bekam se za sada nije zvanično oglasila povodom ovih navoda, ali britanski mediji navode da je situacija izazvala jedan od najtežih trenutaka u njihovim porodičnim odnosima do sada.

