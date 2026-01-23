Slušaj vest

Zvanično su saopštene nominacije za 46. dodelu Zlatnih malina, nagrada koje tradicionalno odaju priznanje najlošijim filmskim ostvarenjima godine. Na vrhu liste sa najvećim brojem nominacija nalaze se filmovi "Snežana" i "Rat svetova" (War of the Worlds), koji su se izdvojili kao najveća razočaranja filmske sezone.

Filmovi sa najviše negativnih priznanja

"Snežana" i "Rat svetova" prednjače po broju nominacija i dominiraju u najvažnijim kategorijama. Ova dva naslova našla su se u trci za najgori film, ali i u kategorijama za najgoreg reditelja, najgori scenario i najgori rimejk, čime su dodatno učvrstili svoj status među najkritikovanijim ostvarenjima godine.

Zlatna malina - nagrada za najgore nominacije Foto: Facebook Printscreen

U istoj kategoriji za najgori film pridružuju im se i "Hurry Up Tomorrow" i "Star Trek: Section 31", koji su sakupili po pet nominacija, dok je film "The Electric State" zabeležio tri nominacije.

Neobične nominacije u glumačkim kategorijama

Jedna od najzapaženijih kategorija ponovo je ona za najgoru filmsku kombinaciju. Među nominovanima su svi CGI patuljci iz filma "Snežana", ali i Ajs Kjub zajedno sa svojom Zoom kamerom u filmu "Rat svetova". U pojedinačnim glumačkim kategorijama, Ajs Kjub je nominovan za najgoreg glavnog glumca, dok su kompjuterski animirani patuljci iz "Snežane" dobili nominaciju za najgoreg sporednog glumca.

Oskarovci među nominovanima

Lista kandidata za Zlatnu malinu 2026. godine obiluje imenima glumaca koji su tokom karijere osvajali najprestižnije filmske nagrade. Džared Leto našao se među nominovanima za najgoreg glavnog glumca zbog uloge u filmu "Tron: Ares". Natali Portman je nominovana za najgoru glumicu za film "Fountain of Youth 2", dok se Mišel Jeo našla u istoj kategoriji zahvaljujući ostvarenju "Star Trek: Section 31".

Nikolas Kejdž dobio je nominaciju za najgoreg sporednog glumca za film "Gunslingers", dok je legendarni Robert de Niro nominovan i u kategoriji najgore filmske kombinacije, zbog dvostruke uloge Frenka i Vita u filmu "The Alto Knights". De Niro se ujedno našao i među kandidatima za najgoreg glavnog glumca.

Kada se proglašavaju "pobednici"

Dobitnici Zlatnih malina, čuvenih po statui čija simbolična vrednost iznosi 4.97 dolara, biće proglašeni u subotu, 14. marta, po tradiciji dan uoči svečane dodele Oskara. I ove godine, Zlatne maline služe kao satirični podsetnik da ni najveća imena filmske industrije nisu imuna na neuspeh.

