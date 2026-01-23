Slušaj vest

Sudski dokumenti ukazuju na potresnu mogućnost da je Viktorija Džouns, ćerka čuvenog holivudskog glumca Tomija Lija Džounsa, bila trudna samo tri meseca pre nego što je pronađena mrtva, prenosi magazin Us Weekly.

– Advokati su upoznati sa činjenicom i smatraju da je gospođa Džouns trudna – navodi se u sudskim dokumentima od 1. oktobra 2025. godine, do kojih je došao Us Weekly.

Reč je o dokumentaciji iz okruga Santa Kruz, koja se odnosi na njeno hapšenje zbog javnog opijanja prošle godine. Viktorija je tada bila suočena sa prekršajnim optužbama za javno pijanstvo i pružanje otpora policijskom službeniku, a pred sudom se izjasnila da nije kriva.

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: David Mareuil / AFP / Profimedia

U istim spisima njen pravni tim naveo je i mogućnost prihvatanja tzv. programa diverzije, koji u Kaliforniji podrazumevaju alternativni pristup krivičnom postupku.

Prema objašnjenju Kancelarije okružnog tužioca San Franciska, diverzioni programi imaju za cilj da podobne optužene povežu sa lečenjem, zapošljavanjem, ciljanim programima i sudskim nadzorom, kako bi se otklonili uzroci problema i izbegla klasična kaznena procedura. Uspešnim završetkom programa, optuženi mogu izbeći krivičnu presudu.

Pronađena mrtva u hotelskoj sobi

Viktorija je pronađena mrtva u hotelskoj sobi u San Francisku, na Novu godinu. Imala je svega 34 godine.

Kako je ranije objavljeno, oskarovac je u avgustu 2023. godine podneo zahtev za privremeno starateljstvo nad ćerkom. U sudskim dokumentima Džouns je bio naveden kao podnosilac zahteva, dok je Margaret Karon Šmirer bila određena za starateljku. Iako je zahtev u početku usvojen, sudija je u decembru iste godine odlučio da starateljstvo ukine.

Nepune dve godine kasnije, Viktorija je preminula.

Hotel Fermont u San Francisku gde je umrla ćerka Tomija Lija Džonsa, Viktorija Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Oglasili se vatrogasci i policija

Vatrogasna služba San Franciska potvrdila je da su hitne službe reagovale nakon poziva iz hotela.

– Po dolasku, vatrogasci su izvršili procenu stanja. Osoba je proglašena mrtvom. Policija San Franciska i kancelarija sudskog lekara su pozvane na lice mesta – navodi se u zvaničnom saopštenju.

Portal TMZ objavio je i audio-snimak poziva hitnim službama, u kojem se čuje da su policajci poslati na intervenciju zbog „sumnje na predoziranje i promene boje kože“.

Uzrok smrti za sada nije zvanično potvrđen.

Jedina ćerka slavnog glumca

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: Kazuhiro NOGI / AFP / Profimedia

Viktorija je bila jedina ćerka Tomija Lija Džounsa i njegove druge bivše supruge Kimberli Klofli, s kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Bivši par ima i sina Ostina.

Nakon njene iznenadne smrti, porodica Džouns oglasila se kratkim saopštenjem.

– Zahvalni smo na svim lepim rečima, mislima i molitvama. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom periodu – poručio je predstavnik porodice.

Viktorija je pokušala da krene očevim stopama i okušala se u glumi. Pojavila se u nekoliko njegovih filmova, među kojima su Ljudi u crnom 2 (Men in Black II), Tri sahrane Melkijadesa Estrade (The Three Burials of Melquiades Estrada) i Domaćin (The Homesman).

