Još jedan neprijatan trenutak između Viktorije Bekam i snaje Nikole Pelc postao je viralan, a društvene mreže ponovo gore usred velikog porodičnog raskola Bekamovih. Mnogi fanovi sada tvrde da „Viktorija nije problem“, dok se rasprave na TikToku i Instagramu ne smiruju.

Sve se dešava samo nekoliko dana nakon što je Bruklin Bekam (26) u ponedeljak objavio žestoko intonirano, čak šest strana dugo saopštenje, u kojem je javno poručio da ne želi pomirenje sa porodicom, uključujući i oca Dejvida Bekama.

Pogledajte u galeriji saopštenje Bruklina Bekama:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Iako je godinama isticao da je „mamin sin“, Bruklin je u ovom obraćanju najveći deo optužbi usmerio upravo ka majci Viktoriji, a njegovi navodi, kako prenose izvori bliski porodici, ostavili su dizajnerku „slomljenu i u suzama“.

Optužbe koje su šokirale javnost

Među brojnim tvrdnjama, Bruklin je naveo da je Viktorija „preotela“ njegov prvi ples na venčanju 2022. godine, kao i da je, prema njegovim rečima, „igrala krajnje neprimereno, pripijajući se uz mene pred svima“. Takođe je optužio roditelje da su pokušavali da unište njegov odnos sa suprugom Nikolom.

Pogledajte u galeriji paparaco slike sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Samo četiri dana kasnije, na TikToku je ponovo isplivao snimak iz oktobra 2022. godine, nastao tokom Nedelje mode u Parizu. Video prikazuje Nikolu Pelc kako razgovara sa jednom plavokosom ženom na događaju, dok Bruklinova mlađa sestra Harper stoji u blizini.

Nikola je okrenuta leđima Bruklinu i Viktoriji, dok se Viktorija vidi kako pomalo nespretno stoji iza nje i pokušava da se uključi u razgovor, bez uspeha.

Jedan korisnik TikToka uz snimak je napisao:

– Procurio snimak iz 2022. godine. Viktorija Bekam nije problem…

Podeljena javnost: Ko je kriv?

Komentari ispod videa brzo su se podelili. Dok su jedni kritikovali Nikolu, drugi su stali u njenu odbranu.

  • „Kad razgovaraš s nekim, red je da se okreneš, bar da se javiš i kažeš ‘izvini’“, napisao je jedan korisnik.
  • „Kako se usuđuje da vodi razgovor koji ne uključuje kraljicu Viktoriju?“, ironično je dodao drugi.

S druge strane, mnogi su branili glumicu:

  • „Priča sa nekim, to nije nepristojno.“
  • „Šta je problem? Ima razgovor.“
  • „Ne vidim ništa sporno.“

Pogledajte u galeriji prisne fotografije snaje i svekrve pre svađe:

Viktorija Bekam i Nikola Pelc nisu u dobrim odnosima, a sve je počelo nakon što je Viktorija oduzela venčanicu snaji. Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, AP/Vianney Le Caer

Prvo pojavljivanje nakon saopštenja

Uprkos porodičnoj drami koja potresa svet, Bruklin i Nikola su prvi put viđeni u javnosti nakon objave saopštenja – i to vidno raspoloženi. U četvrtak su snimljeni tokom opuštene šetnje Malibuom, sa osmesima na licima i zagrljeni, dok su izvodili u šetnju svog udomljenog psa Lamba.

Još jedna teška optužba

U spornom saopštenju Bruklin je naveo i da je Viktorija odbila da pomogne Nikoli kada je tražila podršku za spasavanje pasa raseljenih tokom požara u Los Anđelesu početkom godine. Kako tvrde izvori, to je bio veliki udarac za par, koji je ranije, navodno, „ostavljao sve po strani“ kako bi podržao porodicu Bekam na revijama, zabavama i medijskim događajima.

Pogledajte u galeriji i footgrafije Nikole i Bruklina sa Bekamovima:

Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Šta rade ostali Bekamovi?

Dok Bruklin i Nikola pune naslovne strane, ostatak porodice pokušava da nastavi dalje. Romeo Bekam stigao je u Pariz sa devojkom Kim Turnbul zbog Nedelje mode, dok najmlađi brat Kruz promoviše novu muziku.

Dejvid Bekam se trenutno nalazi u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Iako je izbegao da govori o najstarijem sinu, poručio je da veruje da deci treba dozvoliti da prave sopstvene greške.

Viktorija Bekam je u Velikoj Britaniji i od objavljivanja optužbi nije viđena u javnosti. Na društvenim mrežama oglašavala se isključivo kako bi promovisala svoj modni brend, čestitala rođendan Emi Banton i podelila vest da je njen sin Kruz rasprodao svoj koncert.

