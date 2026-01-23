Snimak Viktorije Bekam i snaje sa zabave baca potpuno novo svetlo na žestoku svađu: Da li je Nikola bila nepristojna prema svekrvi? (VIDEO)
Još jedan neprijatan trenutak između Viktorije Bekam i snaje Nikole Pelc postao je viralan, a društvene mreže ponovo gore usred velikog porodičnog raskola Bekamovih. Mnogi fanovi sada tvrde da „Viktorija nije problem“, dok se rasprave na TikToku i Instagramu ne smiruju.
Sve se dešava samo nekoliko dana nakon što je Bruklin Bekam (26) u ponedeljak objavio žestoko intonirano, čak šest strana dugo saopštenje, u kojem je javno poručio da ne želi pomirenje sa porodicom, uključujući i oca Dejvida Bekama.
Iako je godinama isticao da je „mamin sin“, Bruklin je u ovom obraćanju najveći deo optužbi usmerio upravo ka majci Viktoriji, a njegovi navodi, kako prenose izvori bliski porodici, ostavili su dizajnerku „slomljenu i u suzama“.
Optužbe koje su šokirale javnost
Među brojnim tvrdnjama, Bruklin je naveo da je Viktorija „preotela“ njegov prvi ples na venčanju 2022. godine, kao i da je, prema njegovim rečima, „igrala krajnje neprimereno, pripijajući se uz mene pred svima“. Takođe je optužio roditelje da su pokušavali da unište njegov odnos sa suprugom Nikolom.
Samo četiri dana kasnije, na TikToku je ponovo isplivao snimak iz oktobra 2022. godine, nastao tokom Nedelje mode u Parizu. Video prikazuje Nikolu Pelc kako razgovara sa jednom plavokosom ženom na događaju, dok Bruklinova mlađa sestra Harper stoji u blizini.
Nikola je okrenuta leđima Bruklinu i Viktoriji, dok se Viktorija vidi kako pomalo nespretno stoji iza nje i pokušava da se uključi u razgovor, bez uspeha.
Jedan korisnik TikToka uz snimak je napisao:
– Procurio snimak iz 2022. godine. Viktorija Bekam nije problem…
Podeljena javnost: Ko je kriv?
Komentari ispod videa brzo su se podelili. Dok su jedni kritikovali Nikolu, drugi su stali u njenu odbranu.
- „Kad razgovaraš s nekim, red je da se okreneš, bar da se javiš i kažeš ‘izvini’“, napisao je jedan korisnik.
- „Kako se usuđuje da vodi razgovor koji ne uključuje kraljicu Viktoriju?“, ironično je dodao drugi.
S druge strane, mnogi su branili glumicu:
- „Priča sa nekim, to nije nepristojno.“
- „Šta je problem? Ima razgovor.“
- „Ne vidim ništa sporno.“
Prvo pojavljivanje nakon saopštenja
Uprkos porodičnoj drami koja potresa svet, Bruklin i Nikola su prvi put viđeni u javnosti nakon objave saopštenja – i to vidno raspoloženi. U četvrtak su snimljeni tokom opuštene šetnje Malibuom, sa osmesima na licima i zagrljeni, dok su izvodili u šetnju svog udomljenog psa Lamba.
Još jedna teška optužba
U spornom saopštenju Bruklin je naveo i da je Viktorija odbila da pomogne Nikoli kada je tražila podršku za spasavanje pasa raseljenih tokom požara u Los Anđelesu početkom godine. Kako tvrde izvori, to je bio veliki udarac za par, koji je ranije, navodno, „ostavljao sve po strani“ kako bi podržao porodicu Bekam na revijama, zabavama i medijskim događajima.
Šta rade ostali Bekamovi?
Dok Bruklin i Nikola pune naslovne strane, ostatak porodice pokušava da nastavi dalje. Romeo Bekam stigao je u Pariz sa devojkom Kim Turnbul zbog Nedelje mode, dok najmlađi brat Kruz promoviše novu muziku.
Dejvid Bekam se trenutno nalazi u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Iako je izbegao da govori o najstarijem sinu, poručio je da veruje da deci treba dozvoliti da prave sopstvene greške.
Viktorija Bekam je u Velikoj Britaniji i od objavljivanja optužbi nije viđena u javnosti. Na društvenim mrežama oglašavala se isključivo kako bi promovisala svoj modni brend, čestitala rođendan Emi Banton i podelila vest da je njen sin Kruz rasprodao svoj koncert.
