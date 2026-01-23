Slušaj vest

Dok se prašina polako slegla nakon spektakularnog sukoba Bruklina Bekama sa roditeljima, deo javnosti postavio je pitanje – koliku ulogu u svemu tome ima njegova supruga Nikola Pelc?

26-godišnji Bruklin u ponedeljak je na Instagramu podelio žestoko obraćanje, u kojem je branio sebe i Nikolu, usred oštre porodične svađe.

Pogledajte u galeriji fotografije saopštenja:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

U šest uzastopnih storija optužio je oca Dejvida i majku Viktoriju da su godinama pokušavali da „beskrajno unište njegov odnos“ sa suprugom, uz niz drugih šokantnih tvrdnji.

Bruklin je takođe oštro demantovao navode da Nikola kontroliše njega ili njihov brak:

– Narativ da me supruga kontroliše je potpuno pogrešan. Većinu svog života bio sam pod kontrolom roditelja – napisao je.

Pogleadajte u galeriji i fotografije Nikole Pelc sa svekrvom pre svađe:

Viktorija Bekam i Nikola Pelc nisu u dobrim odnosima, a sve je počelo nakon što je Viktorija oduzela venčanicu snaji. Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, AP/Vianney Le Caer

Umesto toga, okrivio je roditelje da su oni ti koji pokušavaju da kontrolišu njega i čitavu porodicu.

Ipak, britanski The Sun otkriva da Nikola ipak ima ulogu u porodičnim tenzijama, jer je Bruklin bio uvučen u njen svet i način života, a insajderi bliski porodici Peltz tvrde da je Nikola „tiho dodavala ulje na vatru“ rastućeg sukoba.

Anketa

Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge?

Ne propustitePop kulturaKo je snaja Bekamovih zbog koje se raspala porodica? Od bogatašice beže i prijatelji, a ono što je uradila Bruklinu joj nije prvi put
Nikola Pelc, Viktoriaj Bekam, Dejvid Bekam, Bruklin Bekam
Pop kulturaBekamovi uvredili roditelje Nikole Pelc pred venčanje: Jedan potez pokrenuo lavinu problema
292461439-561348188782768-2794250388445978742-n.jpg
Pop kulturaBivša zaova Nikole Pelc oplela po razmaženoj bogatašici koja je razorila porodicu Bekam: "Pokušava da bude poznata 10 godina"
Bruklin Bekam, Nikola Pelc
Pop kulturaPorodica Nikole Pelc 3 puta bogatija od Bekamovih: Za njenog oca milijardera kažu da je čovek sa opasnim vezama
1255099-profimedia0331883275-edit.jpg
Pop kulturaPojavio se snimak na kome se vidi kako Viktorija ponižava snaju: Da li je ona zaista svekrva iz pakla?
Nikola Pelc, Viktorija Bekam, Bruklin Bekam

 Video: Nikola Pelc

Nikola Pelc Izvor: Instagram/nicolaannepeltzbeckham