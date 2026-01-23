Slušaj vest

Dok se prašina polako slegla nakon spektakularnog sukoba Bruklina Bekama sa roditeljima, deo javnosti postavio je pitanje – koliku ulogu u svemu tome ima njegova supruga Nikola Pelc?

26-godišnji Bruklin u ponedeljak je na Instagramu podelio žestoko obraćanje, u kojem je branio sebe i Nikolu, usred oštre porodične svađe.

U šest uzastopnih storija optužio je oca Dejvida i majku Viktoriju da su godinama pokušavali da „beskrajno unište njegov odnos“ sa suprugom, uz niz drugih šokantnih tvrdnji.

Bruklin je takođe oštro demantovao navode da Nikola kontroliše njega ili njihov brak:

– Narativ da me supruga kontroliše je potpuno pogrešan. Većinu svog života bio sam pod kontrolom roditelja – napisao je.

Umesto toga, okrivio je roditelje da su oni ti koji pokušavaju da kontrolišu njega i čitavu porodicu.

Ipak, britanski The Sun otkriva da Nikola ipak ima ulogu u porodičnim tenzijama, jer je Bruklin bio uvučen u njen svet i način života, a insajderi bliski porodici Peltz tvrde da je Nikola „tiho dodavala ulje na vatru“ rastućeg sukoba.

