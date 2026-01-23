Slušaj vest

Bruklin Bekam navodno je potpisao predbračni ugovor pre venčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. To bi značilo da u slučaju razvoda nema pravo na imovinu porodice Pelc, nego samo na ono što je definisano ugovorom. Nakon što je prekinuo kontakt s roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam, pojavila se zabrinutost da bi mogao da se nađe u nezavidnoj situaciji jer se, prema napisima, potpuno vezao za porodicu svoje supruge.

Posledice predbračnog ugovora

Prema tom ugovoru, Bruklinu bi u slučaju razvoda pripala polovina onoga što su on i Nikola zajedno zaradili kroz zajednički brend. U tekstovima se spominje i da je Nikolin otac, biznismen Nelson Pelc, navodno težak oko 1,2 milijarde funti. Zabrinutost se pojačala nakon što je Bruklin u ponedeljak uvečer izneo niz šokantnih tvrdnji usmerenih protiv svoje porodice.

"Strah je da se potpuno vezao za porodicu Pelc i da se udaljio od svih ostalih. Kad bi se rastali, Bruklin bi mogao da ostane izolovan i bez većeg dela onoga što je imao", rekao je izvor za The Sun.

"Kao da je zarobljen, barem se tako oni osećaju. Njegova budućnost je potpuno u rukama porodice Pelc", dodao je izvor. Navodi se i da Dejvid i Viktorija imaju dodatne brige nakon što je Bruklin promenio profilnu fotografiju na Instagramu. Umesto portreta, stavio je fotografiju vrata na kom se vidi tetovaža Nikolinih očiju.

Šokantne optužbe na račun porodice

U izjavi kakva se retko viđa, Bruklin je rekao da nema nameru da se pomiri s porodicom, te je kritikovao njihove "performativne objave na društvenim mrežama" i "neiskrene odnose".

"Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Nisam kontrolisan, prvi put u životu zauzimam se za sebe. Ceo život su moji roditelji upravljali onim što se u medijima piše o našoj porodici. Performativne objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neiskreni odnosi bili su stalni deo života u kom sam se rodio", napisao je Bruklin između ostalog.

Bruklin je izneo i optužbe o ponašanju roditelja na venčanju. Tvrdi da je njegova majka u poslednjem trenutku otkazala izradu venčanice za Nikolu Pelc, a spomenuo je i da je "vrlo neprimereno plesala sa mnom pred svima".

Bruklin Bekam, Nikola Pelc Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pokušaj "ucene" pre venčanja

Bruklin je takođe izneo tešku optužbu da su ga roditelji nedeljama pre venčanja "pritiskali i pokušavali da ga podmite" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na sopstveno ime, što bi uticalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću decu.

- Bili su uporni da potpišem pre datuma venčanja jer bi tada uslovi ugovora stupili na snagu. Moje odbijanje uticalo je na isplatu i od tada se nikada više nisu isto ponašali prema meni - naveo je.

Mogućnost objave knjige

Njegova izjava izazvala je burne reakcije, a pojavili su se i napisi da bi Bruklin mogao da razmisli o pisanju knjige o porodici, slično memoarima "Spare" princa Harija.

"Ovo nije bio poslednji vapaj za pomoć. Ako ljudi misle da je to kraj, ovo je zapravo početak", rekao je izvor, najavljujući Bruklinov sledeći potez. "Uvek je govorio da ga to ne zanima. Možda jednog dana. Možda u budućnosti. Ali ne sada. Ovo je prvi put da je ozbiljno razmišljao da ispriča svoju stranu priče i razjasni stvari. Muka mu je od toga da mu drugi prekrajaju priču", rekao je izvor za Daily Mail.

"Nema sumnje da bi to bio bestseler. Otkrivanje tajni brenda Bekam nešto je što bi svi čitali. On nije neko ko će tiho nestati. Nikolina karijera se zahuktava, a on želi i svoju. Ovo je strateški potez", zaključio je izvor.

Dejvid Bekam na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu usred skandala sa sinom Bruklinom Foto: JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

Reakcija Dejvida Bekama

Porodica Bekam nije direktno odgovorila na Bruklinovu izjavu, ali Dejvid je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu dao intervju u kom je govorio o greškama svoje dece.

"Uvek sam govorio o društvenim mrežama i njihovoj moći, i u dobrom i u lošem smislu. Ono čemu deca danas mogu da pristupe može da bude opasno. Ali ono što sam lično otkrio, posebno kad je reč o mojoj deci, jeste da društvene mreže treba koristiti iz pravih razloga. Uspeo sam da koristim svoju platformu za svoje pratioce, za UNICEF", rekao je.

Dejvid Bekam u Davosu Foto: Mattias Nutt/World Economic Forum / Avalon / Profimedia

"I to je bio moj najveći alat za podizanje svesti o tome šta se širom sveta događa deci. Pokušao sam da učinim isto sa svojom decom, da ih edukujem. Oni greše, ali deci je dozvoljeno da greše. Tako uče. To je ono što pokušavam da naučim svoju djecu. Ponekad morate da im dozvolite da i sami naprave te greške", dodao je.

