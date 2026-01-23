Slušaj vest

Ako ste mislili da su Bekamovi uvek skladna porodica, Bruklin je upravo razbio tu iluziju. Na svom Instagramu objavio je eksplozivnu priču u kojoj tvrdi da mu je majka Viktorija „ukrala“ prvi ples sa suprugom Nikolom Pelc – i plesala potpuno neprimereno.

– Majka mi je bukvalno ukrala prvi ples. Igrala je… pa, recimo… baš onako kako to ne bi trebalo pred 500 gostiju. Nikada u životu nisam bio toliko ponižen priznao je Bruklin.

Naravno, internet nije mogao da odoli: memeovi, gifovi, šaljivi komentari – sve u stilu: „Kad ti mama ukrade ples i napravi TikTok od toga pre nego što si stigao da dišeš.“

Pogledajte u galeriji i viralne mimove sa društvenih mreža:

Viktorija Bekam virlani mimovi na mrežama o njenom ples na venčanju Foto: printscreen/društvene mreže

Neki fanovi čak predlažu da Viktorija treba da pokrene turneju pod nazivom ‘Ples na Bruklinu’, dok drugi komentarišu da je ovo najbolji trenutak „spajanja generacija“ – Viktorija 58 i njen sin 26, u pravoj plesnoj drami.

Bruklin je u svojoj objavi i jasno stavio do znanja: nije njegova supruga Nikola kriva što su odnosi zategnuti, već… dobro, mama je, izgleda, malo preterala na svom „plesnom debiju“.

Anketa

Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam?

 Video:Viktorija Bekam u zanosnoj haljini

Viktorija Bekam Izvor: Instagram/victoriabeckham