Ako ste mislili da su Bekamovi uvek skladna porodica, Bruklin je upravo razbio tu iluziju. Na svom Instagramu objavio je eksplozivnu priču u kojoj tvrdi da mu je majka Viktorija „ukrala“ prvi ples sa suprugom Nikolom Pelc – i plesala potpuno neprimereno.

– Majka mi je bukvalno ukrala prvi ples. Igrala je… pa, recimo… baš onako kako to ne bi trebalo pred 500 gostiju. Nikada u životu nisam bio toliko ponižen – priznao je Bruklin.

Naravno, internet nije mogao da odoli: memeovi, gifovi, šaljivi komentari – sve u stilu: „Kad ti mama ukrade ples i napravi TikTok od toga pre nego što si stigao da dišeš.“

Neki fanovi čak predlažu da Viktorija treba da pokrene turneju pod nazivom ‘Ples na Bruklinu’, dok drugi komentarišu da je ovo najbolji trenutak „spajanja generacija“ – Viktorija 58 i njen sin 26, u pravoj plesnoj drami.

Bruklin je u svojoj objavi i jasno stavio do znanja: nije njegova supruga Nikola kriva što su odnosi zategnuti, već… dobro, mama je, izgleda, malo preterala na svom „plesnom debiju“.

