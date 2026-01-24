Slušaj vest

Viktorija Bekam (51) godinama je poznata po izuzetnoj disciplini kada je reč o ishrani i fizičkoj aktivnosti. Modna dizajnerka je otvoreno priznala da su zdrav način života i restriktivan odnos prema hrani deo njene svakodnevice.

"Veoma sam stroga, moram da budem restriktivna", rekla je u razgovoru sa Gvinet Paltrou u podkastu Goop.

Na njenu gvozdenu disciplinu u izboru hrane često se osvrtao i suprug Dejvid Bekam.

Viktorija Bekam Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Nažalost, oženjen sam osobom koja već 25 godina jede isto. Otkad sam je upoznao, jede isključivo ribu sa roštilja i povrće pripremljeno na pari. Veoma retko odstupa od toga", rekao je jednom prilikom.

U razgovoru za Net-A-Porter, Viktorija Bekam otkrila je kako izgleda njena svakodnevna ishrana.

"Fleksibilna sam kada je hrana u pitanju, jer smo Dejvid i ja društveni i volimo da izlazimo na večere", priznala je.

Ipak, kada se strogo pridržava dijete, primećuje jasna poboljšanja - bolju kožu, belje i sjajnije oči i više energije.

"Jedem mnogo sveže ribe, povrća, salata, semenki i orašastih plodova. Volim voće, ali ga ne jedem previše jer mi izaziva nadutost. Uživam u nekoliko čaša crnog vina, veoma volim i tekilu, a jedem i ugljene hidrate. Često biram avokado i zdrave masti, poput lososa. Uz četvoro dece i posao sa punim radnim vremenom, to mi najviše odgovara i omogućava da dam sto odsto sebe", rekla je.

Šta tačno Viktorija Bekam jede u jednom danu?


Doručak Viktorije Bekam


Viktorija Bekam dan započinje neuobičajeno - sa tri kašike jabukovog sirćeta. Tek potom pije šolju tople vode s limunom i nekoliko kafa. Voli i smutije, na primer od jabuke, kivija, limuna, spanaća, brokolija i čia semenki.

Viktorija Bekam, ishrana
Jabukovo sirće Foto: Printscreen/Instagram/victoriabeckham

Na Instagramu je više puta pokazivala doručak od pahuljica napravljenih od proklijalih zrna pšenice, ječma, pasulja, sočiva, prosa i spelte. Prema njenim rečima, najbolje se slažu sa organskim, nezaslađenim bademovim mlekom i svežim voćem poput malina i kupina.

Viktorija Bekam, ishrana
Doručak Viktrije Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabeckham

U podkastu River Cafe Table 4 dizajnerka je priznala da je veoma izbirljiva kada je reč o hrani i da preferira najjednostavniju pripremu jela.

"Ne volim ulja, puter ni sosove", naglasila je.

Ručak Viktorije Bekam
Za ručak često bira avokado. U razgovoru za The Telegraph priznala je da ume da pojede tri ili četiri avokada dnevno, što joj pomaže da održi zdravu kožu. Na njenom jelovniku su i škampi u tekili i limeti, kao i losos sa avokadom.

Viktorija Bekam, ishrana
Ručak Viktorije Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabecham

Večera Viktorije Bekam
Večera se takođe zasniva na zdravim sastojcima. Godine 2020. na Instagramu je pokazala pripremu pikantnih škampa sa tikvicama i raznobojnim povrćem.

Viktorija Bekam, ishrana
Večera Viktorije Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabecham

Užina Viktorije Bekam
Modna dizajnerka ne bira klasične užine.

"Volim integralni tost sa solju. To je to, ugljeni hidrati pružaju osećaj utehe, a ja obožavam so", priznala je .

Definitivno više voli slane nego slatke grickalice. Takođe voli mešavinu semenki potopljenih u organsku tečnost koja je bezglutenska zamena za soja-sos. Svoju omiljenu užinu često pokazuje i na Instagramu, ističući da je rado jedu i njena deca.

(Kurir.rs/Mondo)

