Horor "Grešnici" (Sinners) reditelja Rajana Kuglera obeležio je ovogodišnju sezonu filmskih nagrada s impresivnih 16 nominacija za Oskara, čime se svrstao među najnominovanije filmove u istoriji Akademije filmskih umetnosti i nauke. Time se pridružilo naslovima poput "Sve o Evi" (1950), "Titanika" (1997) i "La La Landa" (2016), koji su godinama držali rekord s po 14 nominacija.

Među priznanjima su i ona u najvažnijim kategorijama - za najbolji film, najboljeg glavnog glumca (Majkl B. Džordan), najboljeg sporednog glumca (Delroj Lindo), najbolju sporednu glumicu (Vunmi Mosaku), kao i za najbolju režiju i originalni scenario, za koje je nominovan sam Kugler, piše The Hollywood Reporter.

U galeriji pogledajte neke od kadrova iz filma "Grešnici":

Veliki broj nominacija potvrđuje da se film "Grešnici" nameće kao ozbiljan izazivač dosadašnjem favoritu "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another), filmu koji je takođe prikupio dvocifreni broj nominacija i ranije osvojio nagrade Critics Choice i Zlatni globus za najbolji film.

Od blokbastera do miljenika kritike

Već po dolasku u bioskope u aprilu, "Grešnici" je postao najprofitabilniji film u SAD u poslednjih 15 godina, još od Nolanovog "Početka". Put do publike bio je obeležen skepticizmom i brojnim raspravama unutar filmske industrije, ali film je vrlo brzo razbio sve sumnje.

Ne samo da je osvojio publiku, nego je postao i jedan od najzapaženijih kinematografskih događaja proleća u Severnoj Americi. Kritičari su ga dočekali s izuzetno pozitivnim reakcijama, a film je brzo stekao snažnu poziciju u sezoni nagrada, posebno zahvaljujući iskusnoj glumačkoj i autorskoj ekipi.

Priznanja za reditelja i glumačku postavu

Rajanu Kugleru ovo su prve nominacije za Oskara u kategorijama za režiju i scenario, čime je postao sedmi afroamerički reditelj u istoriji nominovan za najboljeg reditelja. Majkl B. Džordan napokon je došao do svoje prve nominacije za Oskara, i to za zahtevnu dvostruku ulogu blizanaca Smouka i Steka Mura.

Uspeh horora "Grešnici"je simboličan za ovaj glumačko-rediteljski tandem, budući da je Džordanova prva velika uloga pre 12 godina bila upravo u Kuglerovom filmu "Fruitvale Station". Prve nominacije za Oskara ostvarili su i Vunmi Mosaku i Delroj Lindo.

Nova kategorija i tehnička nadmoć

"Grešnici" se smatra jednim od glavnih favorita za Oskara za najbolji originalni scenario, a snažno kotira i u tehničkim kategorijama. Posebnu pažnju privlači nova kategorija - najbolji kasting, u kojoj je nominovana Frensin Mejsler za izuzetan rad na odabiru glumačke postave.

Među nominovanima su ponovo i kostimografkinja Rut I. Karter, te kompozitor Ludvig Guranson, dobitnici Oskara za saradnju s Kuglerom na filmu "Black Panther".

Radnja filma "Grešnici"

Nastojeći da pobegnu od prošlosti koja ih progoni, blizanci (Majkl B. Džordan) vraćaju se u rodni grad da započnu novi život. Ali tamo ih čeka nešto još mračnije - sila koja jedva čeka da ih ponovo proguta.

Film "Grešnici" je dostupan na HBO Max striming platformi.

