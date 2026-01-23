U čemu je tajna filma "Grešnici" koji je osvojio 16 nominacija za Oskara i ispisao istoriju
Horor "Grešnici" (Sinners) reditelja Rajana Kuglera obeležio je ovogodišnju sezonu filmskih nagrada s impresivnih 16 nominacija za Oskara, čime se svrstao među najnominovanije filmove u istoriji Akademije filmskih umetnosti i nauke. Time se pridružilo naslovima poput "Sve o Evi" (1950), "Titanika" (1997) i "La La Landa" (2016), koji su godinama držali rekord s po 14 nominacija.
Među priznanjima su i ona u najvažnijim kategorijama - za najbolji film, najboljeg glavnog glumca (Majkl B. Džordan), najboljeg sporednog glumca (Delroj Lindo), najbolju sporednu glumicu (Vunmi Mosaku), kao i za najbolju režiju i originalni scenario, za koje je nominovan sam Kugler, piše The Hollywood Reporter.
Veliki broj nominacija potvrđuje da se film "Grešnici" nameće kao ozbiljan izazivač dosadašnjem favoritu "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another), filmu koji je takođe prikupio dvocifreni broj nominacija i ranije osvojio nagrade Critics Choice i Zlatni globus za najbolji film.
Od blokbastera do miljenika kritike
Već po dolasku u bioskope u aprilu, "Grešnici" je postao najprofitabilniji film u SAD u poslednjih 15 godina, još od Nolanovog "Početka". Put do publike bio je obeležen skepticizmom i brojnim raspravama unutar filmske industrije, ali film je vrlo brzo razbio sve sumnje.
Ne samo da je osvojio publiku, nego je postao i jedan od najzapaženijih kinematografskih događaja proleća u Severnoj Americi. Kritičari su ga dočekali s izuzetno pozitivnim reakcijama, a film je brzo stekao snažnu poziciju u sezoni nagrada, posebno zahvaljujući iskusnoj glumačkoj i autorskoj ekipi.
Priznanja za reditelja i glumačku postavu
Rajanu Kugleru ovo su prve nominacije za Oskara u kategorijama za režiju i scenario, čime je postao sedmi afroamerički reditelj u istoriji nominovan za najboljeg reditelja. Majkl B. Džordan napokon je došao do svoje prve nominacije za Oskara, i to za zahtevnu dvostruku ulogu blizanaca Smouka i Steka Mura.
Uspeh horora "Grešnici"je simboličan za ovaj glumačko-rediteljski tandem, budući da je Džordanova prva velika uloga pre 12 godina bila upravo u Kuglerovom filmu "Fruitvale Station". Prve nominacije za Oskara ostvarili su i Vunmi Mosaku i Delroj Lindo.
Nova kategorija i tehnička nadmoć
"Grešnici" se smatra jednim od glavnih favorita za Oskara za najbolji originalni scenario, a snažno kotira i u tehničkim kategorijama. Posebnu pažnju privlači nova kategorija - najbolji kasting, u kojoj je nominovana Frensin Mejsler za izuzetan rad na odabiru glumačke postave.
Među nominovanima su ponovo i kostimografkinja Rut I. Karter, te kompozitor Ludvig Guranson, dobitnici Oskara za saradnju s Kuglerom na filmu "Black Panther".
Radnja filma "Grešnici"
Nastojeći da pobegnu od prošlosti koja ih progoni, blizanci (Majkl B. Džordan) vraćaju se u rodni grad da započnu novi život. Ali tamo ih čeka nešto još mračnije - sila koja jedva čeka da ih ponovo proguta.
Film "Grešnici" je dostupan na HBO Max striming platformi.
