Britanski glumac Donald Daglas, koji je bio poznat po ulozi admirala Darsi u popularnoj romantičnoj komediji "Bridžit Džouns", preminuo je u 92. godini u bolnici nakon kratke bolesti. Obaveštenje koje je objavila pogrebna služba potvrdilo je da je Donald preminuo prošle nedelje u Francuskoj.

U objavi se navodi: "Draga porodico i prijatelji, s velikom tugom javljamo da je Donald Daglas preminuo u sredu, 14. januara 2026. godine, u Albiju."

Ikonična uloga u "Bridžit Džons"

Donald Daglas je bio posebno poznat po ulozi admirala Darsi, oca Kolina Firta na filmu u tri dela serijala „Bridžit Džouns“. Njegove kolege i obožavaoci od tada su se oprostili od legendarnog glumca, koji je pored toga igrao i u serijama „Doctor Who“ i „Poldark“.

Njegova bliska prijateljica Meridet Hiler istakla je: "Donald je bio talentovan na mnogo načina, ne samo u glumi. Bio je razigran i darovit umetnik, radio je sa svim vrstama medija, od skulpture do slikarstva, a bio je stručnjak i za restauraciju keramike. Pripremao je prelepe trpeze i bio je izvanredan kuvar. Bilo je pravo uživanje sesti za njegov sto u kući koju je delio sa partnerkom Emom Templ."

Rani život i obrazovanje

Donald Daglas rođen je 7. marta 1933. godine u Folkirku, Škotska, i pohađao je Folkirk High School. Nakon toga upisao je Edinburgh College of Art, a zatim i Royal Academy of Dramatic Art u Londonu. Njegove prve televizijske uloge bile su u adaptacijama romana Valtera Skota - „Redgauntlet“ i „Rob Roy“.

