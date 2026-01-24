Slušaj vest

Timoti Šalame(30) je ove godine nominacijom za Oskara za najboljeg glumca postavio zanimljiv rekord.

Glumac iz filma "Marty Supreme" među favoritima je za osvajanje svog prvog Oskara, nakon što je ranije bio nominovan za uloge u filmovima "Call Me by Your Name" i "A Complete Unknown".

Uloga u filmu "Marty Supreme" donela mu je dva rekorda

Nominacija za ulogu u novom filmu Džoša Safdija donela mu je čak dva rekorda. Postao je najmlađi glumac sa trećom nominacijom za najboljeg glumca još od vremenaMarlona Branda1954. godine. Uz to, sada ima tri nominacije u toj kategoriji, čime se svrstao uz imena poput Vila Smita, Hoakina Feniksa, Gerija Oldmena i Hamfrija Bogarta.

Kajli Džener i TImoti Šalame na dodeli Oskara 2025 Foto: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia, KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Šalame je postao i najmlađi glumac sa osam filmova koji su bili nominovani za najbolji film. U dosadašnjoj filmografiji ima 22 dugometražna filma, a osam ih je konkurisalo u najvažnijoj kategoriji.

Ranije je izjavio da "teži veličini"

Iako je Timotijev govor na dodeli SAG nagrada 2025. godine, u kojem je rekao da "teži veličini", izazvao podeljene reakcije, čini se da mladi glumac ide u pravcu koji je najavio.

Najviše se ipak govori o filmu "Sinners", koji je srušio dugogodišnji rekord. Sa čak 16 nominacija nadmašio je dosadašnje rekordere "Titanik", "La La Land" i "Sve o Evi", koji su imali po 14 nominacija, te postao film sa najviše nominacija u istoriji Oskara. Film je doneo i iznenađujuće nominacije za Vunmi Mosaku i Delroja Linda.

