Italijanska modna ikona Donatela Versaće izazvala je divljenje u Rimu kada se pojavila u jarko crvenom odelu, odajući počast pokojnom kolegi Valentinu Garavanijuna način koji savršeno odražava njihovo zajedničko modno nasleđe.

U talijanskoj prestonici mnogi su se okupili da se oproste od Valentina Garavanija, legendarnog dizajnera koji je decenijama ispisivao istoriju mode, kako u Italiji, tako i u svetu. Dolaskom u Rim, Donatela Versaće odala je dirljiv i stilski besprekoran pozdrav svom pokojnom kolegi, sa kojim je godinama stvarala nezaboravne trenutke u svetu visoke mode.

Jarko crveno odelo kao simbolički gest

Versace je izabrala hrabar i simboličan način da oda počast Valentinu Garavaniju: pojavila se u jarko crvenom odelu koje savršeno oslikava duh i nasleđe ovog ikoničnog dizajnera.

U galeriji pogledajte kako je izgledala Donatela Versaće na pomenu Valentinu Garavaniju:

Monohromatski izgled upotpunila je parom cipela na platformu u istoj intenzivnoj nijansi, dok su njene oči skrivale oversized crne sunčane naočare. Ovaj sofisticirani izbor boje predstavlja aluziju na prepoznatljivu nijansu Valentina Garavanija, koju je Pantone službeno proglasio "Valentino crvenom". Ova kultna boja postala je zaštitni znak brenda nakon što je Garavani 1959. godine na svojoj prvoj reviji predstavio haljinu boje maka.

Inspiracija iz detinjstva i modni potpis

Prema pričama koje prate legendu, Garavanijeva fascinacija crvenom potekla je iz njegovog detinjstva, kada ga je očarala opera "Karmen" Georgesa Bizeta. Kostimi u predstavi, zajedno sa upečatljivom prisutnošću crvene boje u publici, ostavili su neizbrisiv trag na mladog dizajnera. Ova strastvena nijansa ubrzo je postala njegov zaštitni znak i zauvek obeležila svet haute couturea.

Pjerpaolo Pikoli pridružio se Donateli

U ovom emotivnom trenutku Donateli se pridružio bivši kreativni direktor kuće Valentino, Pjerpaolo Pikoli, elegantan u crnom odelu i tenisicama, stvarajući upečatljiv kontrast.

