Dejvid Bekam, koji ima 50 godina, već decenijama privlači pažnju ne samo svojim izgledom, već i porodičnim odnosima.

Porodica Bekam trenutno je u fokusu javnosti, a danima se spekuliše o tenzijama unutar naizgled skladnog doma, pre svega o narušenom odnosu sa najstarijim sinom Bruklinom.

U senci tih priča, ponovo se govori i o životnom putu Dejvida Bekama i njegovoj velikoj transformaciji kroz godine.

Početak fudbalske legende

Dejvid Bekam započeo je fudbalsku karijeru sa samo 16 godina, kada je potpisao ugovor za omladinsku školu Mančester junajteda, kluba u kojem će kasnije postati svetska zvezda.

Dejvid Bekam, 1996. godine Foto: Harry Goodwin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za prvi tim debitovao je sa 17 godina, a krajem devedesetih izrastao je u jednog od najprepoznatljivijih i najvoljenijih fudbalera u Engleskoj i širom sveta. Sa Mančester junajtedom osvojio je šest titula prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu šampiona 1999. godine, u jednoj od najuspešnijih sezona u istoriji kluba.

Dejvid Bekam, 1999. godine Foto: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Galaktikosi, Amerika i kraj karijere

Nakon odlaska iz Mančester junajteda, Bekam je karijeru nastavio u Real Madridu, gde je bio deo čuvene generacije "Galaktikosa". Potom je prešao u američki LA Galaksi, gde je imao ključnu ulogu u popularizaciji fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tog perioda igrao je i na pozajmici u Milanu, a profesionalnu karijeru završio je 2013. godine u Pari Sen Žermenu.

Dejvid Bekam, 2013. godine Foto: Phil Noble / PA Images / Profimedia

Stil koji je menjao trendove

Bekam je tokom karijere postao poznat ne samo po fudbalskim veštinama, već i po stilu koji je često pomerao granice muške mode. Posebno su ostale upamćene njegove frizure. Od samih početaka često je menjao imidž, a gotovo svaka promena postajala je trend. Mnogi pamte čuvenu "bekamicu" - njegovu verziju frizure sa kratko podignutom kosom, koju su mladi širom sveta pokušavali da kopiraju. Posvetljivao je kosu, nosio pramenove, puštao dugu kosu, pa je potom šišao veoma kratko – svaka faza nosila je posebnu modnu poruku.

Dejvid Bekam, 2002. godine, sa čuvenom bekamicom frizurom Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Poslednjih godina veran je jednoj varijanti, frizuri koja se može opisati kao moderni pompadur sa blagim underkatom.

Glasine o estetskim zahvatima

Već godinama se spekuliše da li Bekam koristi estetske tretmane kako bi zadržao mladolik izgled. Te glasine posebno su se pojačale 2018. godine, kada se pojavio na modnoj reviji svoje supruge Viktorije Bekam u Njujorku.

Dejvid Bekam, Bruklin Bekam na Viktorijinoj reviji 2018. godine Foto: Sipa / Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Tada je jedna pratilja ispod fotografije sa događaja komentarisala: "Botoks izgleda tako dobro na Davidu", na šta je Bekam brzo odgovorio: "Ne slažem se za botoks, gospođice, ali shvatiću to kao kompliment."

Iste godine jasno je izneo svoj stav o estetskim intervencijama.

"Estetski zahvati su za neke ljude možda i u redu, ne mogu reći da su loši, ali ja ne želim da im se podvrgavam, nikada. Dostojanstveno stariti je ono što ja želim. Nikada ne bih dozvolio da mi neko injekcijama bode lice", rekao je tada u intervjuu za Evening Standard.

Uprkos tome, spekulacije o eventualnim korekcijama nisu utihnule ni danas, iako ih je Bekam više puta demantovao.

