Svađa u porodici Bekam već danima puni medijske stupce i prerasla je u ozbiljan skandal koji se neće zaboraviti tek tako. Eksplozivna objava njihovog najstarijeg sina Bruklina, u kojoj roditelje optužuje za manipulaciju, emocionalnu ucenu i stavljanje brenda ispred porodice, nije samo porodična drama, već direktan udar na temelje poslovnog carstva vrednog stotine miliona. Dok se finansijski motor brenda i dalje vrti punom snagom, pitanje koje se postavlja nije hoće li pretrpeti štetu, već kolika će ona na kraju biti.

Upravo se na to osvrnuo PR stručnjak specijalizovan za krizno komuniciranje, koji ističe da porodica poput Bekamovih sigurno već ima angažovane PR agencije u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu. Međutim, dodaje kako je pravo pitanje jesu li te agencije specijalizovane za ovakvu vrstu krize.

- Moraće da pronađe stručnjake za krizne komunikacije u SAD, u UK i na drugim za njih važnim tržištima - govori, uz napomenu da to moraju biti "najiskusniji ljudi u poslu", a takvi, kaže, ne rade za kikiriki: "Ti ljudi mogu da naplaćuju i do oko dve hiljade dolara po satu."

U celu priču ulazi i pravni aspekt. Sav PR koji se radi iza kulisa mora da prođe proveru advokatskih timova, što znači dodatne troškove, sporiji proces, ali i manji rizik od novih problema. Budući da većina agencija naplaćuje po satu, cena brzo raste ako se kriza pretvori u višemesečnu operaciju.

A upravo to stručnjak i očekuje.

- Od trenutka kad skandal pukne pa do šest meseci od sada imaće svakodnevne "war room" sastanke: planiranje, strategiju, rad s advokatima, rad s Bekamovima, slaganje medijske strategije - kaže.

Nakon toga sledi sprovođenje plana - pažljivo tempiranje važnih objava, puštanje manje bitnih informacija i odgovaranje na ogroman broj medijskih upita, koji su, kako kaže, trenutno masovni.

Ako se cela situacija tretira kao velika PR kampanja, cena neće biti mala.

- To bi bilo više od… rekao bih možda pola miliona. Može biti i više - procenjuje.

Podsetimo, Bruklin je u ponedeljak javno progovorio o dubokom porodičnom raskolu koji intrigira javnost.

- Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Nisam kontrolisan, zauzimam se za sebe prvi put u životu. Ceo život su moji roditelji kontrolisali narative u medijima o našoj porodici - stajalo je u objavi.

Optužio ih je za stvaranje lažne slike kroz "performativne objave na društvenim mrežama, porodične događaje i neautentične odnose", i dodao kako je nedavno svojim očima video "koliko su daleko spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbroj laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali sopstveni lažni imidž".

Bruklin je izneo i niz konkretnih optužbi koje sežu sve do njegovog venčanja s Nikolom Pelc u aprilu 2022. godine. Naveo je da su roditelji "beskrajno pokušavali da mu unište vezu" još i pre braka, te da s tim nisu prestali.

Jedna od najšokantnijih tvrdnji odnosila se na venčanicu njegove supruge. Prema njegovim rečima, majka Viktorija "je u poslednjem trenutku otkazala izradu Nikoline venčanice, uprkos tome što je Nikola bila uzbuđena što će nositi njen dizajn, i primorala je da hitno pronađe novu haljinu".

Takođe je naveo da su ga roditelji nedeljama pre venčanja pritiskali i "pokušavali da podmite" da potpiše dokument kojim se odriče prava na svoje ime, što bi uticalo na njega, njegovu suprugu i buduću decu.

- Moje odbijanje uticalo je na isplatu i od tada se nikad više nisu ponašali isto prema meni - rekao je Bruklin.

Vrhunac poniženja, kako ga je opisao, dogodio se na svadbi. Planirani romantični prvi ples sa suprugom Nikolom, rekao je, preotela mu je majka.

- Pred naših 500 gostiju, Mark Entoni me pozvao na podijum gde je bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umesto nje, čekala me majka. Plesala je vrlo neprimereno sa mnom pred svima. Nikad se u životu nisam osećao neprijatnije ili poniženije - priznao je.

Upravo zbog tih traumatičnih sećanja, par je u avgustu 2025. obnovio svoje bračne zavete, kako bi "stvorili nove uspomene na dan venčanja koje im donose radost i sreću, a ne teskobu i sramotu".

Viktorija Bekam, Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bruklin je istakao da je u njegovoj porodici javna promocija uvek bila ispred svega. Porodična "ljubav", kako je rekao, "određivala se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljate sve kako biste se pojavili i pozirali za porodičnu fotografiju, čak i ako je to na štetu naših profesionalnih obaveza".

Demantovao je i nagađanja da ga supruga Nikola kontroliše: "Moji roditelji su me kontrolisali veći deo mog života. Odrastao sam s ogromnom teskobom. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od porodice, ta teskoba je nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam odabrao i pronašao sam mir i olakšanje."

Foto: VICTOR AUBRY / Sipa Press / Profimedia

Svoju izjavu zaključio je porukom da on i njegova supruga ne žele život oblikovan medijskim imidžem i manipulacijama, već samo mir, privatnost i sreću za sebe i svoju buduću porodicu. Zastupnici Dejvida i Viktorije Bekam se još nisu oglasili povodom teških optužbi koje je izneo njihov sin.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

