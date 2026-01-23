da li ste znali?

Osim što je Lazar Ristovski poznati srpski glumac, njegova biografija obuhvata mnogo više od glume - on je takođe scenarista, režiser i producent.

Njegova karijera nagrađivana je brojnim priznanjima, uključujući "Raša Plaović", "Pavle Vuisić", "Zlatni ćuran", "Zlatna mimoza" i "Car Konstantin".

Poreklo Lazara Ristovkog

Lazar Ristovski rođen je 1952. godine u Ravnom Selu kod Vrbasa.

Njegov otac je poreklom Makedonac, a majka Crnogorka. Odrastao je u skromnoj radničkoj porodici, te nije imao lagodan život u tom periodu. Tokom srednje škole živeo je u internatu, a po dolasku u Beograd znao je da prespava na klupi u parku.

Istina o obrazovanju

Pre nego što se posvetio glumi, Lazar Ristovski je završio Učiteljsku školu u Somboru. Ipak, ljubav prema umetnosti i filmovima prevladala je.

Na početku studija otišao je na DIF, gde je položio atletiku i plivanje. Paralelno, prijavio se na Fakultet dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu, gde je primljen i odlučio da se sport stavi u drugi plan.

Na Fakultetu dramskih umetnosti, Lazar je bio deo izuzetne generacije, zajedno sa kolegama kao što su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić. Ta generacija oblikovala je srpsku filmsku i pozorišnu scenu.

