Italija i modni svet oprostili su se od Valentina Garavanija, jednog od najuticajnijih dizajnera svih vremena. Nakon službe u bazilici Santa Marija delji Anđeli e dei Martiri, legendarni kreator ispraćen je na večni počinak u gradu koji je obeležio njegov život i karijeru - Rimu.

Grad koji je obeležio njegov život

Večni grad, u kojem je započeo svoj modni put i otvorio prvi butik, danas je bio obavijen crninom. Rim je tog dana nosio boju tuge i tišine - potpunu suprotnost prepoznatljivoj, strastvenoj "Valentino crvenoj", simbolu energije, ženstvenosti i života koje je Garavani utkao u svoje stvaralaštvo.

Služba u bazilici i dolazak kovčega

Kovčeg sa telom slavnog dizajnera u jutarnjim satima stigao je u baziliku Santa Marija delji Anđeli e dei Martiri, na Trgu Republike, gde su ga dočekale stotine građana. Uz njega su sve vreme bili Đankarlo Đameti, dugogodišnji saradnik, najbliži prijatelj i poslovni partner od samog početka, kao i Brus Huksema, s kojim je Valentino proveo više od četiri decenije.

Poznati gosti iz sveta mode i filma

Na sahranu su pristizale brojne zvanice iz sveta mode, filma i kulture, odane crnim, svedenim kombinacijama u znak poštovanja prema čoveku koji je redefinisao glamur i estetiku visoke mode.

Donatela Versaće na sahrani Valentina Garavanija Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Među prvima se pojavila Donatela Versaće, koja je dan ranije odala počast Valentinu noseći njegovu čuvenu crvenu boju. Prisutni su bili i bivši kreativni direktor modne kuće Valentino, Pjerpaolo Pićoli, kao i aktuelni kreativni direktor Alesandro Mikele. Iz Njujorka su doputovali Tom Ford, Ana Vintur i En Hatavej, dok su iz Pariza stigli Natalija Vodjanova i njen suprug Antoan Arno. Među prisutnima su bili i Elizabet Harli sa sinom Demijenom, Olivija Palermo, Brunelo Kučineli i Marija Gracija Kjuri.

Izostanak supermodela, ali ne i poštovanja

Iako su prethodnih dana putem društvenih mreža emotivnim porukama i fotografijama evocirale uspomene na saradnju sa dizajnerom, njegove muze iz ere supermodela nisu se pojavile na sahrani. Naomi Kembel, Klaudija Šifer i Sindi Kraford odale su mu počast na drugačiji, lični način.

Kraj jedne epohe, početak večnosti

Tiho, dostojanstveno i bez suvišnih reči zatvoreno je jedno od najsjajnijih poglavlja u istoriji mode. Valentinovska epoha, obeležena senzualnošću, elegancijom i bezvremenim glamuroznim stilom, završila se, ali delo harizmatičnog Italijana ostaje trajno upisano u kolektivno sećanje modnog sveta. Valentino Garavani napustio je modnu pistu ovog sveta, ali njegov uticaj i estetika nastavljaju da žive - bez kraja.

