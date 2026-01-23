Slušaj vest

Bruklin Bekam je pokrenuo pravu lavinu kada je na društvenim mrežama otkrio svoju stranu priče i detalje porodičnog sukoba zbog čega je već mesecima van svih dešavanja u domu Bekamovih.

Porodični brend, prezime Bekam, ozbiljno je ugroženo sada, a čini se da sve ono što je Viktorijagodinama pokušavala da prikaže kao pravu porodičnu idilu, zapravo je jedna velika laž.

U centru zbivanja su Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc Bekam i dok većina zauzima strane, u medijima su se pojavili i natpisi vezani za Nikolinog bivšeg dečka, ali i odnos sa njegovom porodicom.

Pre Bruklina, mlada milijarderka je bila u vezi sa Anvarom Hadidom, bratom slavnih manekenki Bele i Điđi Hadid. U jeku ovog velikog sukoba, svoj sud je dala i Anvarova treća sestra, Alana, koja je Nikolu nazvala "lažljivicom gladnom slave", piše People.

Anvar Hadid i Nikola Pelc Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Anvar i Nikola su bili u vezi od 2016. do 2018. godine, a dobro obavešteni izvor tvrdi kako je Nikolin odnos sa njegovom majkom, Jolandom, bio prilično težak.

"Jolanda je osetila veliko olakšanje kada su raskinuli. Plašili su se da se on muči, naročito jer izlazi sa devojkom koja je pet godina starija od njega. Bilo je oštrih reči i Jolandi je na kraju laknulo", rekao je izvor.

Baš kao što je u početku hvalila Viktoriju, Nikola je imala slične reči i za svoju bivšu svekrvu,Jolandu Hadid.

Jolanda i Anvar Hadid Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

"On je anđeo, neverovatan je. Dolazi iz tako posebne porodice i svi su mi dragi", rekla je Nikola svojevremeno.

Navodno su kasnije žene iz porodice Hadid shvatile kako veza sa Nikolom jako loše utiče na Anvara i na sve načine su pokušale da ih razdvoje. Prema rečima izvora, najviše im je smetala razlika u godinama i jaka ličnost Nikole Pelc sa kojom Anvar nije umeo da se nosi.

