Italijanski glumac Mikele Morone, koji je svetsku slavu stekao gotovo preko noći zahvaljujući ulozi u erotskom hitu "365 dana", ponovo je uspeo da uzburka javnost u Srbiji.

Naime, Morone je na svom Instagram storiju objavio kratku, ali dovoljno intrigantnu poruku: "Beograd, Srbija". To je bilo sasvim dovoljno da izazove lavinu reakcija među njegovim obožavateljima u našoj zemlji, a društvene mreže su se usijale od komentara i spekulacija.

Za sada nije poznato da li popularni glumac tek planira dolazak u srpsku prestonicu ili se već nalazi u Beogradu, ali jedno je sigurno, njegova objava nije prošla nezapaženo.

Ko je Mikele Morone?

Mikele Morone rođen je 3. oktobra 1990. godine u italijanskom gradiću Bitonto. Visok 190 centimetara, sa prepoznatljivim šarmom i harizmom, osvojio je srca miliona gledalaca širom sveta ulogom Masima Torićelija, opasnog, ali neodoljivog mafijaša u filmu "365 dana".

Upravo ta uloga lansirala ga je u sam vrh liste najpoželjnijih muškaraca današnjice, kako u Evropi, tako i globalno. Iako je i ranije gradio karijeru u italijanskim televizijskim ostvarenjima poput serija "Odred za borbu protiv mafije" i "Come un Delfino", tek mu je ovaj film doneo planetarnu popularnost.

Pored glume, Morone se uspešno ostvario i u muzici. Njegov album "Dark Room" iz 2020. godine, na kojem se nalazi i hit pesma "Feel It", dodatno je proširio bazu fanova, koji su kroz muziku upoznali njegovu emotivniju i umetničku stranu.

Uspešan je i u svetu mode, sarađivao je sa prestižnom kućom "Dolce & Gabbana", a trenutno je i zaštitno lice njihovog parfema "Devotion For Men Eau de Parfum", čime je osvojio i publiku van filmskog sveta, prenosi Informer.

Morone tečno govori nekoliko jezika, među kojima su italijanski, engleski i francuski, što mu otvara vrata ka međunarodnim i holivudskim projektima. Veliki je zaljubljenik u motocikle i često se može videti na svom crnom Harley-Davidsonu.

Manje je poznato da se bavi i slikarstvom, u slobodno vreme stvara umetnička dela koja povremeno deli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ipak, njegov put do uspeha nije bio nimalo lak. Nakon razvoda od bivše supruge, s kojom ima dvoje dece, suočio se s ozbiljnim finansijskim problemima. U jednom periodu radio je kao vrtlar u malom selu kako bi obezbedio egzistenciju, a čak je razmišljao i o potpunom odustajanju od glume.

Sudbina je, ipak, imala drugačije planove, a danas je Mikele Morone jedno od najprepoznatljivijih imena svetske scene.

