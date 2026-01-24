Slušaj vest

Paris Hilton odlučila je da se oglasi o aferi koja je 2004. godine obišla svet i zauvek promenila njen život. Snimak koji je dospeo u javnost dok je bila tinejdžerka postao je globalna vest, ali, kako danas kaže, niko tada nije pitao kako se ona oseća, niti šta je zapravo izgubila.

Govoreći u Vašingtonu 22. januara, Paris Hilton (44) otvoreno je pričala o posledicama tog iskustva, dok je istovremeno podržala donošenje zakona pod nazivom DEFIANCE Act, koji se bavi zloupotrebom eksplicitnih sadržaja, osvetničkom pornografijom, falsifikovanih snimaka i neovlašćenih izmena uz pomoć veštačke inteligencije.

"To nije bio skandal, već zlostavljanje"

"Kada sam imala 19 godina, moj privatni, intimni snimak podeljen je sa svetom bez mog pristanka", rekla je Paris, jasno stavljajući do znanja da nikada nije doživljavala taj događaj kao skandal.

"Ljudi su to nazivali aferom. Nije bilo. To je bilo zlostavljanje. U to vreme nisu postojali zakoni koji bi me zaštitili. Nije čak postojala ni terminologija za ono što mi se dogodilo. Internet je bio nov, ali i okrutnost koja je došla sa njim."

Paris Hilton je opisala kako je izgledao život nakon što je snimak dospeo u javnost. Umesto empatije, naišla je na ismevanje i osudu.

"Nazivali su me pogrdnim imenima. Smejali su se i pretvorili me u šalu. Moj bol su prodavali za klikove, a onda su mi govorili da ćutim, da nastavim dalje, čak i da budem zahvalna na pažnji", ispričala je.

Dodala je i da niko nije video mladu ženu koja je bila iskorišćena:

"Nisu videli paniku, poniženje i sram. Niko me nije pitao šta sam izgubila. Izgubila sam kontrolu nad svojim telom, reputacijom, osećaj sigurnosti i sopstvene vrednosti. Sve mi je to oduzeto."

Nova era, isti problem - samo opasniji

Razlog zbog kog je danas odlučila da digne glas jeste činjenica da tehnologija dodatno komplikuje problem pristanka.

"Mislila sam da je najgore iza mene, ali nije bilo", rekla je Paris.

"Ono što se meni dogodilo tada, danas se dešava milionima žena i devojaka, na novi i mnogo strašniji način. Nekada je neko morao da izda vaše poverenje i ukrade nešto stvarno. Danas su dovoljni računar i mašta potpunog stranca. Deepfake pornografija postala je epidemija."

Šta se zaista dogodilo te noći

Paris se osvrnula i na nastanak snimka, u kojem se pojavljuje i njen bivši partner Rik Salomon.

"Ne sećam se mnogo te noći kada je želeo da snimi video dok vodimo ljubav. Govorio je da je to radio i sa drugim ženama, ali meni je to bilo čudno i neprijatno", napisala je ranije.

Dodala je i da ju je brinulo da bi je stariji partner mogao ostaviti ako ne pristane. Paris i Rik Salomon imali su razliku u godinama od 13 godina.

Alkohol, pritisak i kajanje

Hilton je priznala i da je u trenutku snimanja bila pod dejstvom alkohola i supstanci.

"Nisam bila sposobna za nivo poverenja koji je potreban za takav snimak. Morala sam da se napijem do besvesti. Pomogle su i tablete. Ali jesam to uradila i to moram da priznam. Znala sam šta on želi i pristala sam. Trebalo mi je da nešto dokažem njemu i sebi."

Šok i sram nakon objave

Snimak je u javnost dospeo tek nakon što su se Paris i Rik razišli. Kako kaže, trenutak kada je shvatila da je video podeljen sa svetom bio je razoran.

Ova ispovest danas se ne čita kao ispovest bogate naslednice, već kao upozorenje. Priča Paris Hilton postaje simbol borbe za pravo na pristanak, dostojanstvo i zaštitu u digitalnom svetu.

