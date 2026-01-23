Balaševića prozivali zbog slike sa ćerkom u crkvi, on im zapušio usta: Fotografijama sa ocem pred ikonom sve postavio na svoje mesto (FOTO)
Sina pokojnog kantautora Đorđa Balaševića,Aleksu Balaševića, napali su pojedini korisnici društvene mreže "X" zbog fotografije na kojoj se vidi kako sa malom ćerkom pali sveću u crkvi.
Aleksa je ubrzo video prozivke, na koje je odgovorio nizom fotografija na kojima se vidi kako je nekada slavio slavu sa svojim ocem dok je bio živ, a sve kako bi objasnio da su se uvek u to vreme fotografisali i da je to deo porodične tradicije.
Naime, na slikama se nalaze Đorđe i Aleksa pored velike ikone Svetog Jovana Krstitelja, kako pale sveću na dan krsne slave. Aleksa je kao glava porodice sve obaveze preuzeo na sebe kada je slava u pitanju, a posebna polemika se povela ispod komentara "Pokojni Balašević se u grobu okreće", a na kojoj se vidi kako sa detetom pali sveću u crkvi.
Aleksa je ovom slikom dokazao da je vera u Boga oduvek bila prisutna u njegovoj porodici. Korisnici društvenih mreža su masovno podsećali da je sam Đorđe u svojim pesmama često stihove posvećivao Bogu i veri, a neki od njih su:
"Kresni samo jednu sveću na Svetog Jovana", "Na Bogojavljensku noć, olba se dotače, lome se pogače, a venci smokava i mali zlatni praporci se pokače...",
Nalog "Zicer" je napisao podsetio je sve na Balaševićeve stihove sa religioznom tematikom:
"Pokojni Balašević je slavio slavu. A kroz polovinu pesama je provukao pravoslavlje. Organizovao koncerte na Bogojavljenje. Pevao o krsnoj slavi kod kumova "naših starih". Lepa protina kći, što nije peva "druga komesara kći"? "Našeg sveca" itd... I na kraju, "Ne lomite mi bagrenje" je posvetio stradanju Srba na Kosovu.
Skoro da nema pesme kroz koju nije provukao religioznu tematiku i srpsku tradiciju i još su ga zbog tih pesama voleli i u Zagrebu i Sarajevu. Čak i u pesmi o kartarošu Boži pominje popa, što nije pomenuo Oznu?"
Plivao za časni krst
Podsetimo, Aleksa je na Bogojavljenje privukao pažnju javnosti noseći krst u rukama dok je izlazio iz ledene reke. Posebno emotivan prizor zabeležen je na obali, gde je Aleksu dočekala njegova ćerkica Vera. Taj susret, ispunjen toplinom i porodičnom bliskošću, a Aleksa se tim povodom oglasio i na društvenim mrežama, podelivši poruku ispunjenu simbolikom i ličnim osećanjima:
"Brod na brdu! Bog se javi! Vaistinu se javi... Sve najbolje i najlepše svim mojim ali i tuđim."
