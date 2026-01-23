Slušaj vest

Sina pokojnog kantautora Đorđa Balaševića,Aleksu Balaševića, napali su pojedini korisnici društvene mreže "X" zbog fotografije na kojoj se vidi kako sa malom ćerkom pali sveću u crkvi.

Aleksa je ubrzo video prozivke, na koje je odgovorio nizom fotografija na kojima se vidi kako je nekada slavio slavu sa svojim ocem dok je bio živ, a sve kako bi objasnio da su se uvek u to vreme fotografisali i da je to deo porodične tradicije.

Naime, na slikama se nalaze Đorđe i Aleksa pored velike ikone Svetog Jovana Krstitelja, kako pale sveću na dan krsne slave. Aleksa je kao glava porodice sve obaveze preuzeo na sebe kada je slava u pitanju, a posebna polemika se povela ispod komentara "Pokojni Balašević se u grobu okreće", a na kojoj se vidi kako sa detetom pali sveću u crkvi.

Aleksa je ovom slikom dokazao da je vera u Boga oduvek bila prisutna u njegovoj porodici. Korisnici društvenih mreža su masovno podsećali da je sam Đorđe u svojim pesmama često stihove posvećivao Bogu i veri, a neki od njih su:

"Kresni samo jednu sveću na Svetog Jovana", "Na Bogojavljensku noć, olba se dotače, lome se pogače, a venci smokava i mali zlatni praporci se pokače...",

Nalog "Zicer" je napisao podsetio je sve na Balaševićeve stihove sa religioznom tematikom:

"Pokojni Balašević je slavio slavu. A kroz polovinu pesama je provukao pravoslavlje. Organizovao koncerte na Bogojavljenje. Pevao o krsnoj slavi kod kumova "naših starih". Lepa protina kći, što nije peva "druga komesara kći"? "Našeg sveca" itd... I na kraju, "Ne lomite mi bagrenje" je posvetio stradanju Srba na Kosovu.

Skoro da nema pesme kroz koju nije provukao religioznu tematiku i srpsku tradiciju i još su ga zbog tih pesama voleli i u Zagrebu i Sarajevu. Čak i u pesmi o kartarošu Boži pominje popa, što nije pomenuo Oznu?"

Plivao za časni krst

Podsetimo, Aleksa je na Bogojavljenje privukao pažnju javnosti noseći krst u rukama dok je izlazio iz ledene reke. Posebno emotivan prizor zabeležen je na obali, gde je Aleksu dočekala njegova ćerkica Vera. Taj susret, ispunjen toplinom i porodičnom bliskošću, a Aleksa se tim povodom oglasio i na društvenim mrežama, podelivši poruku ispunjenu simbolikom i ličnim osećanjima:

"Brod na brdu! Bog se javi! Vaistinu se javi... Sve najbolje i najlepše svim mojim ali i tuđim."

