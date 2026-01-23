Slušaj vest

Viktorija Bekam prvi put se pojavila u javnosti otkako je Bruklin ove nedelje žestoko napao svoju porodicu.

Bivša članica grupe Spice Girls delovala je ozbiljno i zamišljeno dok se danas popodne vozila centralnim Londonom. Izgledala je povučeno, noseći crni kačket koji joj je prekrivao oči.

Viktorija i Dejvid još uvek se nisu oglasili povodom sinove potresne izjave.

Ranije ove nedelje, Bruklin (26) izneo je niz šokantnih tvrdnji o svojim roditeljima u objavi na društvenim mrežama. Tvrdio je da je Viktorija „otela“ njegov prvi ples sa suprugom Nikolom Pelc. Bruklin je naveo da je njegova majka „neprimereno plesala s njim“, zbog čega je njegova mlada pobegla u suzama.

Ova tvrdnja dovela je do video-snimaka i mimova koji spekulišu kakve je plesne pokrete „izvodila“ njegova majka - a navodno su Viktoriju potpuno slomili. Mimovi uključuju stare snimke Viktorijinih nastupa iz dana Spice Girls i njene solo karijere.

Korišćeni su i plesni momenti iz Simpsonovih i serije Amandaland, uz komentare čiji je cilj bio ismevanje Viktorije.

Zbog podsmeha, Viktorija je navodno ostala potpuno slomljena.

Izvor je rekao:

„Viktoriji je strašno neprijatno zbog onoga što joj se sada dešava na internetu - to je za nju zaista razarajuće.“

Bruklinov di-džej, Fat Toni, pojavio se u emisiji This Morning u petak kako bi otkrio šta se zapravo dogodilo. Gostujući kod Alison Hamond i Dermota O’Lirija, objasnio je šta je bio taj „neprimereni“ trenutak.

Prebacivši krivicu na pevača Marka Entonija, otkrio je da je upravo on ohrabrio Bruklina da tokom plesa uz jednu od njegovih latino pop pesama stavi ruke na Viktorijine kukove.

Di-džej je naveo da je problem bio u tajmingu, a ne u samom plesnom pokretu. Toni je rekao da je taj trenutak naveo Nikolu da istrči iz sale u suzama, dok je Mark nastavio nastup kao da se ništa nije dogodilo.

„Bruklin je bio slomljen jer je mislio da ga čeka prvi ples sa suprugom“, rekao je Toni.

„Nikola je istrčala iz prostorije plačući, a Bruklin je ostao zaglavljen na bini.“

„Onda Mark kaže: ‘Stavi ruke majci na kukove’ — to je bio latino fazon. Cela situacija bila je krajnje neprijatna za sve prisutne.“

Bruklin i Nikola (31) viđeni su juče u romantičnoj šetnji sa psom, dok je Bruklin držao ruku oko supruge i privlačio je uz sebe. Na novim fotografijama, par je viđen i kako se drži za ruke tokom šetnje u blizini njihovog skrovišta u Malibuu.

