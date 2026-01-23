Slušaj vest

Nikola Pelc navodno je dala suprugu Bruklinu Bekamu ultimatum nakon što se na njihovom venčanju osetila zasenjeno od njegove majke Viktorije: „Ili ja ili ona - ne možeš imati obe.“

Batler koji je radio na slavlju 2022. godine tvrdi da je uplakana Nikola istrčala sa proslave pred gostima, među kojima je bio i njen novi tast, Dejvid Bekam.

Bila je slomljena nakon što je pevač Mark Entoni pozvao Viktoriju na binu, predstavljajući je kao „najlepšu ženu u prostoriji“.

Nikola je to doživela kao „poslednju kap“, nakon niza svađa pred venčanje, uključujući i odluku da ne nosi venčanicu koju je dizajnirala Viktorija.

Batler, koji je svedočio svemu, rekao je:

„Sugerisati da je do kraha odnosa između Bruklina i njegovih roditelja došlo zato što je Viktorija ‘tverkala’ sa njim - krajnje je obmanjujuće. Nikolu su uznemirile reči Marka Entonija koje su prethodile plesu. Viktorija je nepravedno predstavljena kao negativac cele priče.

Istina je da se Nikola ponašala razmaženo. Potpuno je preterala zbog ideje da je bila zasenjena na sopstvenom venčanju. Posle venčanja, Nikola je bila odlučna prema Bruklinu - moraš da biraš između mene i svoje majke. Nije bila spremna na kompromis. Nažalost, Bruklin nije uspeo da stane u odbranu svoje majke i objasni Nikoli da je drastično preterala.“

Batler, koji se našao u samom središtu sukoba između dve poznate porodice, dodao je:

„Nikola je problem i razlog zašto Bruklin više ne razgovara sa roditeljima. Nakon svađe oko plesa rekla je Bruklinu za Dejvida i Viktoriju: ‘Ne želim da budem u njihovom društvu i ti moraš da doneseš odluku - ja ili ona.’ Dala mu je ultimatum i on u toj situaciji nije imao drugog izbora osim da izabere suprugu. Od tog trenutka, svaki poziv Dejvida i Viktorije da se vide sa Bruklinom i Nikolom nailazio je na njen trenutni odgovor: ‘Ne idem.’ Bila je izričita.

Bruklin je pokušavao da urazumi Nikolu, govoreći: ‘Hajde, idemo, možemo ostati samo malo…’ Ona je razlog zbog kog postoji razdor. Bruklin je želeo da ide na porodična okupljanja, ali ona kaže ‘Ne’ — i on popušta. Nikola nikada nije dala Viktoriji priliku da o svemu razgovaraju, kao snaja sa svekrvom. Nju ne zanima šteta koju nanosi time što odbija da reši problem“, kaže batler.

Ove nedelje Bruklin (26) izneo je šokantne tvrdnje o svojim roditeljima u izjavi na društvenim mrežama. Tvrdio je da je njegova majka, bivša članica grupe Spice Girls, „neprimereno plesala sa njim“ tokom svadbenog plesa.

Otkrivanje onoga čemu je batler svedočio usledilo je nakon što se juče oglasio i svadbeni di-džej Fat Toni, rekavši:

„Nije bilo nikakvog provokativnog plesanja, nije bilo crnog PVC kostima, nije bilo nikakvog ‘Spice Girls’ performansa.“

