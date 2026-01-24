Fatalni glumac iz filma "365" dana potvrdio da je u Beogradu: Oglasio se iz luksuznog hotela, i to vrelim fotkama iz kreveta (FOTO)
Italijanski glumac Mikele Morone (36), koji je preko noći zaludeo Srpkinje zbog uloge u erotskom filmu "365 dana", novom objavom na Instagramu je potvrdio da je u Beogradu.
Sudeći po fotografijama, glumac je odabrao jedan od luksuznijih hotela u prestonici, a niz fotografija na kojima pozira izazvao je haos na mrežama.
U galeriji pogledajte fotografije Mikelea Moronea iz luksuznog hotela u Beogradu:
Popodnevne sate Mikele Morone iskoristio je za odmor, te je legao na kauč, a majica mu se "slučajno" podigla i istakla tetovažu na skrivenom mestu. Fotografije je odmah lajkovala i pevačica Andreana Čekić, prenosi Mondo.
Glumac koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu odlučio je da ostane misteriozan, pa je lokaciju sakrio, što je i logično budući da će obožavateljke odmah pohrliti ka hotelu kako bi se slikale sa jednim od najboljih frajera današnjice.
U galeriji pogledajte još fotografija Mikelea Moronea:
Ko je Mikele Morone?
Mikele Morone rođen je 3. oktobra 1990. godine u italijanskom gradiću Bitonto. Visok 190 centimetara, sa prepoznatljivim šarmom i harizmom, osvojio je srca miliona gledalaca širom sveta ulogom Masima Torićelija, opasnog, ali neodoljivog mafijaša u filmu "365 dana".
Upravo ta uloga lansirala ga je u sam vrh liste najpoželjnijih muškaraca današnjice, kako u Evropi, tako i globalno. Iako je i ranije gradio karijeru u italijanskim televizijskim ostvarenjima poput serija "Odred za borbu protiv mafije" i "Come un Delfino", tek mu je ovaj film doneo planetarnu popularnost.
Pored glume, Morone se uspešno ostvario i u muzici. Njegov album "Dark Room" iz 2020. godine, na kojem se nalazi i hit pesma "Feel It", dodatno je proširio bazu fanova, koji su kroz muziku upoznali njegovu emotivniju i umetničku stranu.
Uspešan je i u svetu mode, sarađivao je sa prestižnom kućom "Dolce & Gabbana", a trenutno je i zaštitno lice njihovog parfema "Devotion For Men Eau de Parfum", čime je osvojio i publiku van filmskog sveta.
Morone tečno govori nekoliko jezika, među kojima su italijanski, engleski i francuski, što mu otvara vrata ka međunarodnim i holivudskim projektima. Veliki je zaljubljenik u motocikle i često se može videti na svom crnom Harley-Davidsonu.
Manje je poznato da se bavi i slikarstvom, u slobodno vreme stvara umetnička dela koja povremeno deli sa pratiocima na društvenim mrežama.
Ipak, njegov put do uspeha nije bio nimalo lak. Nakon razvoda od bivše supruge, s kojom ima dvoje dece, suočio se s ozbiljnim finansijskim problemima. U jednom periodu radio je kao vrtlar u malom selu kako bi obezbedio egzistenciju, a čak je razmišljao i o potpunom odustajanju od glume.
Sudbina je, ipak, imala drugačije planove, a danas je Mikele Morone jedno od najprepoznatljivijih imena svetske scene.
