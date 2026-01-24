Slušaj vest

Italijanski glumac Mikele Morone (36), koji je preko noći zaludeo Srpkinje zbog uloge u erotskom filmu "365 dana", novom objavom na Instagramu je potvrdio da je u Beogradu.

Sudeći po fotografijama, glumac je odabrao jedan od luksuznijih hotela u prestonici, a niz fotografija na kojima pozira izazvao je haos na mrežama.

Popodnevne sate Mikele Morone iskoristio je za odmor, te je legao na kauč, a majica mu se "slučajno" podigla i istakla tetovažu na skrivenom mestu. Fotografije je odmah lajkovala i pevačica Andreana Čekić, prenosi Mondo.

Glumac koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu odlučio je da ostane misteriozan, pa je lokaciju sakrio, što je i logično budući da će obožavateljke odmah pohrliti ka hotelu kako bi se slikale sa jednim od najboljih frajera današnjice.

Ko je Mikele Morone?

Mikele Morone rođen je 3. oktobra 1990. godine u italijanskom gradiću Bitonto. Visok 190 centimetara, sa prepoznatljivim šarmom i harizmom, osvojio je srca miliona gledalaca širom sveta ulogom Masima Torićelija, opasnog, ali neodoljivog mafijaša u filmu "365 dana".

Upravo ta uloga lansirala ga je u sam vrh liste najpoželjnijih muškaraca današnjice, kako u Evropi, tako i globalno. Iako je i ranije gradio karijeru u italijanskim televizijskim ostvarenjima poput serija "Odred za borbu protiv mafije" i "Come un Delfino", tek mu je ovaj film doneo planetarnu popularnost.

Pored glume, Morone se uspešno ostvario i u muzici. Njegov album "Dark Room" iz 2020. godine, na kojem se nalazi i hit pesma "Feel It", dodatno je proširio bazu fanova, koji su kroz muziku upoznali njegovu emotivniju i umetničku stranu.

Uspešan je i u svetu mode, sarađivao je sa prestižnom kućom "Dolce & Gabbana", a trenutno je i zaštitno lice njihovog parfema "Devotion For Men Eau de Parfum", čime je osvojio i publiku van filmskog sveta.

Morone tečno govori nekoliko jezika, među kojima su italijanski, engleski i francuski, što mu otvara vrata ka međunarodnim i holivudskim projektima. Veliki je zaljubljenik u motocikle i često se može videti na svom crnom Harley-Davidsonu.

Manje je poznato da se bavi i slikarstvom, u slobodno vreme stvara umetnička dela koja povremeno deli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ipak, njegov put do uspeha nije bio nimalo lak. Nakon razvoda od bivše supruge, s kojom ima dvoje dece, suočio se s ozbiljnim finansijskim problemima. U jednom periodu radio je kao vrtlar u malom selu kako bi obezbedio egzistenciju, a čak je razmišljao i o potpunom odustajanju od glume.

Sudbina je, ipak, imala drugačije planove, a danas je Mikele Morone jedno od najprepoznatljivijih imena svetske scene.

