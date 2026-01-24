Slušaj vest

Prijatelji porodice Bekam istakli su izrazite sličnosti između veze Nikole Pelc s Bruklinom i njenog odnosa s bivšim dečkom, Anvarom Hadidom, usred trenutnog razdora u porodici Bekam. Anvarova sestra Alana juče se uključila u sukob, nazvavši Nikolu "lažljivicom gladnom slave" nakon što je Bruklin zatražio privatnost povodom javnog porodičnog raskola.

Napetosti s porodicom Hadid

Maneken Anvar zabavljao se s Nikolom između 2016. i 2018. godine. Izvori bliski obema porodicama sada su ponudili nove uvide, a jedan od upućenih tvrdi da je Nikolin odnos s Anvarovom majkom, Jolandom Hadid, navodno bio težak. Navodi se da je 62-godišnja Jolanda osetila "veliko olakšanje" kada su njen jedini sin Anvar i Nikola raskinuli.

Izvor blizak porodici Hadid rekao je: "Oni (Anvarova porodica) su se bojali da se muči, zabavljajući se sa ženom koja je bila starija od njega u tako formativnom periodu njegovog života. Bilo je oštrih reči; Jolandi je laknulo kada se sve završilo. Jadni Anvar bio je pomalo zbunjen celom vezom."

U početku je, međutim, situacija izgledala idilično. U jednom intervjuu Nikola je o Anvaru i njegovoj porodici izjavila: "Iskreno, on je anđeo. On je tako neverovatna osoba. Dolazi iz tako neverovatne porodice. Điđi i Bela (Anvarove sestre) su tako, tako drage. Jednostavno toliko volim njegovu porodicu. One su ženstvene, snažne devojke. Imati ih oko sebe je neverovatno."

Pravile intervencije za raskid

Međutim, s vremenom su tri žene iz porodice Hadid navodno počele da "ne vole" Nikolu, a Jolanda je navodno pokušala da organizuje "intervenciju" kako bi ga naterala da "dođe sebi". Izvor je za Daily Mail izjavio: "Anvarova majka i sestre bile su zabrinute da postaje sve nesrećniji u svojoj vezi i želele su da se brzo izvuče iz nje. Razlika u godinama im je smetala, kao i Nikolina jaka ličnost. Počelo je tako dobro, ali kasnije su počeli da smatraju da veza više nije najbolja ideja za Anvara."

Čini se da su napetosti porasle i između Nikole i njene sadašnje svekrve, Viktorije Bekam. Bruklin (26) je optužio svoju porodicu da pokušava da "uništi" njegovu vezu s glumicom, s kojom se venčao 2022. godine. Navodno su i Bekamovi opisali Nikolu, rođenu u Njujorku, kao "manipulišuću". Ipak, navodi se da je 51-godišnja Viktorija pronašla utehu usred otuđenja od svog najstarijeg sina u spoznaji da je Jolanda prošla kroz slično bolno iskustvo.

Uprkos svemu, prkosni Bruklin je ranije ove nedelje naglasio da "ne želi da se pomiri sa svojom porodicom". Umesto toga, mladi kuvar pokazao je svoju odanost i ljubav prema Nikoli dok je par fotografisan kako se drži za ruke tokom romantične šetnje u blizini Malibua u Kaliforniji.

