Slavni italijanski glumac Mikele Morone, zvezda filma "365 dana", ludo se provodi u Beogradu, što i dokazuje i ekskluzivni snimak koji smo noćas napravili u jednom poznatom prestoničkom lokalu.

Kako se može videti na snimku, Mikele Morone je đuskao u separeu uz piće i muško društvo, a sudeći po priloženom, bio je dobro raspoložen.

Slavni glumac Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu Izvor: kurir televizija

Pogledi prisutnih bili su upereni ka ovom fatalnom glumcu, koga mnogi smatraju jednim od najvećih zavodnika među javnim svetom.

Oglasio se iz Beograda

Mikele Morone je prvobitno juče zagolicao maštu objavivši na Instagramu tajanstveni stori na kom je samo pisalo: "Beograd, Srbija", ne otkrivši pritom ništa više.

Objava Mikelea Moronea kojom je nagovestio da je u Beogradu Foto: Printscreen/ Instagram/ michelemorrone

Objava je istog trenutka izazvala veliku pažnju među njegovim pratiocima s ovih prostora, te se nagađalo da li je već u Beogradu ili samo najavljuje svoj dolazak u našu zemlju.

Smešten u luksuznom hotelu u Beogradu

Ubrzo potom Mikele Morone se oglasio iz luksuznog hotela u Beogradu i tako potvrdio da se nalazi u glavnom gradu Srbije, a niz fotografija na kojima pozira izazvao je haos na mrežama.

Popodnevne sate Mikele Morone iskoristio je za odmor, te je legao na kauč, a majica mu se "slučajno" podigla i istakla tetovažu na skrivenom mestu. Fotografije je odmah lajkovala i pevačica Andreana Čekić.

Glumac koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu odlučio je da ostane misteriozan, pa je lokaciju sakrio, što je i logično budući da će obožavateljke odmah pohrliti ka hotelu kako bi se slikale sa jednim od najboljih frajera današnjice.

Ko je Mikele Morone?

Mikele Morone rođen je 3. oktobra 1990. godine u italijanskom gradiću Bitonto. Visok 190 centimetara, sa prepoznatljivim šarmom i harizmom, osvojio je srca miliona gledalaca širom sveta ulogom Masima Torićelija, opasnog, ali neodoljivog mafijaša u filmu "365 dana".

Upravo ta uloga lansirala ga je u sam vrh liste najpoželjnijih muškaraca današnjice, kako u Evropi, tako i globalno. Iako je i ranije gradio karijeru u italijanskim televizijskim ostvarenjima poput serija "Odred za borbu protiv mafije" i "Come un Delfino", tek mu je ovaj film doneo planetarnu popularnost.

Pored glume, Morone se uspešno ostvario i u muzici. Njegov album "Dark Room" iz 2020. godine, na kojem se nalazi i hit pesma "Feel It", dodatno je proširio bazu fanova, koji su kroz muziku upoznali njegovu emotivniju i umetničku stranu.

Uspešan je i u svetu mode, sarađivao je sa prestižnom kućom "Dolce & Gabbana", a trenutno je i zaštitno lice njihovog parfema "Devotion For Men Eau de Parfum", čime je osvojio i publiku van filmskog sveta.

Morone tečno govori nekoliko jezika, među kojima su italijanski, engleski i francuski, što mu otvara vrata ka međunarodnim i holivudskim projektima. Veliki je zaljubljenik u motocikle i često se može videti na svom crnom Harley-Davidsonu.

Manje je poznato da se bavi i slikarstvom, u slobodno vreme stvara umetnička dela koja povremeno deli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ipak, njegov put do uspeha nije bio nimalo lak. Nakon razvoda od bivše supruge, s kojom ima dvoje dece, suočio se s ozbiljnim finansijskim problemima. U jednom periodu radio je kao vrtlar u malom selu kako bi obezbedio egzistenciju, a čak je razmišljao i o potpunom odustajanju od glume.

Sudbina je, ipak, imala drugačije planove, a danas je Mikele Morone jedno od najprepoznatljivijih imena svetske scene.

